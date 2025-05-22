Самый странный и крупный айсберг Земли вот-вот превратится в "звездную пыль": он виден из космоса

После почти двухлетнего приключения в холодных водах Антарктиды самый большой айсберг в мире может скоро исчезнуть. Спутниковые снимки указывают на то, что "мегаберг" А23а вскоре распадется на тысячи частей.

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Об этом пишет IFLScience.

Самый большой айсберг А23а впервые откололся от шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году. Однако первые 40 лет своей жизни он оставался в тени своей матери, застряв на дне океана в южной части моря Уэдделла.

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В 2023 году крупнейший айсберг планеты наконец-то освободился и начал свое путешествие. Однако он тут же получил еще один статус — "самый странный айсберг в мире". Дело в том что, вместо того чтобы следовать обычному маршруту для сбежавших айсбергов — так называемой "аллее айсбергов", по которой следуют 90% антарктических айсбергов по часовой стрелке, направляясь в Южную Атлантику — айсберг А23а выбрал путь, который ученые NASA назвали "совершенно ненормальным".

Совершенно "ненормальный" айсберг Земли

По данным NASA, в течение примерно восьми месяцев А23а вращался в колонне Тейлора примерно в 200 километрах к северу от Южного Оркнейских островов. Наблюдения показывают, что А23а совершил невероятных 15 оборотов с марта по ноябрь 2024 года. По словам Яна Лизера из Антарктической метеорологической службы, эта странная траектория движения сделала айсберг "уникальным в учебниках истории".

Увы, ничто не может вращаться вечно, и в середине ноября А23а каким-то образом вырвался из своего вихря. По словам Лизера, его основная гипотеза заключается в том, что случайное возмущение в системе, вероятно, могло вызвать небольшое изменение "обычного" вращения. Это позволило айсбергу найти выход. Оттуда он помчался на максимальной скорости: за месяц после выхода из вихря он пролетел около 240 километров по пути на северо-восток, что в среднем составляет около 8 километров в день.

Траектория движения айсберга А23а Фото: NASA Earth Observatory

Крупнейший айсберг Земли превратится в "звездную пыль"

Увы, чем дальше А23а отдаляется от Антарктиды, тем сложнее ему оставаться гигантской глыбой льда. Наблюдения показывают, что к марту 2025 года А23а достиг более теплых вод Южной Атлантики, "припарковавшись" менее чем в 100 километрах от убежища пингвинов Южной Георгии. Ученые были обеспокоены тем, что крупнейший айсберг в мире может разрушить экосистему острова.

К счастью для пингвинов, айсберг не сдвинулся с места, но его нижняя часть, скорее всего, застряла на мелководном подводном шельфе вокруг Южной Георгии, которая в прошлом зацепила несколько антарктических айсбергов во время их дрейфа на север в более теплые воды Южной Атлантики.

А23а сильно изменился за два месяца, проведенных в этом районе и исследователи NASA, наблюдающие за ним из космоса, полагают, что в скором времени крупнейший айсберг в мире, вероятно, превратится в "звездную пыль". Ученые называют так падение айсберга, когда он раскалывается на тысячи кусочков, так как на спутниковых снимках процесс выглядит, как "темная звездная ночь".

Согласно данным об айсбергах Национального ледового центра США, A-23A потерял более 360 квадратных километров в период с 6 марта по 3 мая. Это не первый раз, когда A-23A теряет лед во время своего путешествия — часть льда отвалилась, например, во время вращения — но теперь это признак того, что айсберг вступил в эпоху заката.

Исследователи отмечают, что айсберг разрушается от края внутрь, сохраняя общую форму, но становясь все меньше. Это создает проблемы для текущей рекордной площади A-23A: хотя на данный момент это все еще самый большой айсберг в мире, в скором времени это может измениться.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли движение крупнейшего айсберга Земли.