Найдивніший і найбільший айсберг Землі ось-ось перетвориться на "зоряний пил": його видно з космосу

Після майже дворічної пригоди в холодних водах Антарктиди найбільший айсберг у світі може скоро зникнути. Супутникові знімки вказують на те, що "мегаберг" А23а незабаром розпадеться на тисячі частин.

Related video

Про це пише IFLScience.

Найбільший айсберг А23а вперше відколовся від шельфового льодовика Фільхнера ще 1986 року. Однак перші 40 років свого життя він залишався в тіні своєї матері, застрягши на дні океану в південній частині моря Ведделла.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У 2023 році найбільший айсберг планети нарешті звільнився і почав свою подорож. Однак він тут же отримав ще один статус — "найдивніший айсберг у світі". Річ у тім, що замість того, щоб слідувати звичайним маршрутом для айсбергів-втікачів — так званою "алеєю айсбергів", якою слідують 90% антарктичних айсбергів за годинниковою стрілкою, прямуючи до Південної Атлантики, — айсберг А23а вибрав шлях, який науковці NASA назвали "абсолютно ненормальним".

Абсолютно "ненормальний" айсберг Землі

За даними NASA, протягом приблизно восьми місяців А23а обертався в колоні Тейлора приблизно за 200 кілометрів на північ від Південного Оркнейських островів. Спостереження показують, що А23а здійснив неймовірних 15 обертів з березня по листопад 2024 року. За словами Яна Лізера з Антарктичної метеорологічної служби, ця дивна траєкторія руху зробила айсберг "унікальним у підручниках історії".

На жаль, ніщо не може обертатися вічно, і в середині листопада А23а якимось чином вирвався зі свого вихору. За словами Лізера, його основна гіпотеза полягає в тому, що випадкове збурення в системі, ймовірно, могло викликати невелику зміну "звичайного" обертання. Це дозволило айсбергу знайти вихід. Звідти він помчав на максимальній швидкості: за місяць після виходу з вихору він пролетів близько 240 кілометрів дорогою на північний схід, що в середньому становить близько 8 кілометрів на день.

Траєкторія руху айсберга А23а Фото: Черное море

Найбільший айсберг Землі перетвориться на "зоряний пил"

На жаль, чим далі А23а віддаляється від Антарктиди, тим складніше йому залишатися гігантською брилою льоду. Спостереження показують, що до березня 2025 року А23а досяг тепліших вод Південної Атлантики, "припаркувавшись" менш ніж за 100 кілометрів від притулку пінгвінів Південної Георгії. Вчені були стурбовані тим, що найбільший айсберг у світі може зруйнувати екосистему острова.

На щастя для пінгвінів, айсберг не зрушив з місця, але його нижня частина, найімовірніше, застрягла на мілководному підводному шельфі навколо Південної Георгії, яка в минулому зачепила кілька антарктичних айсбергів під час їхнього дрейфу на північ у тепліші води Південної Атлантики.

А23а сильно змінився за два місяці, проведених у цьому районі, і дослідники NASA, які спостерігають за ним із космосу, вважають, що незабаром найбільший айсберг у світі, ймовірно, перетвориться на "зоряний пил". Вчені називають так падіння айсберга, коли він розколюється на тисячі шматочків, оскільки на супутникових знімках процес виглядає, як "темна зоряна ніч".

Згідно з даними про айсберги Національного льодового центру США, A-23A втратив понад 360 квадратних кілометрів у період з 6 березня по 3 травня. Це не вперше, коли A-23A втрачає лід під час своєї подорожі — частина льоду відвалилася, наприклад, під час обертання — але тепер це ознака того, що айсберг вступив в епоху заходу сонця.

Дослідники відзначають, що айсберг руйнується від краю всередину, зберігаючи загальну форму, але стаючи все меншим. Це створює проблеми для поточної рекордної площі A-23A: хоча на цю мить це все ще найбільший айсберг у світі, незабаром це може змінитися.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли рух найбільшого айсберга Землі.