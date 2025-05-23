40 лет не могли разгадать тайну: ученые наконец разгадали секрет странного морского чудовища (фото)

Окаменелость впервые обнаружили в Канаде, однако последние 40 лет ученые не могли разгадать тайну этого морского чудовища, чье тело достигает 12 метров в длину. В новом исследовании ученым наконец-то удалось идентифицировать останки.

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Об этом пишет Science Focus.

Более 30 лет ученые пытались разгадать тайну странных окаменелостей, но в конце концов им это удалось.

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Странная окаменелость

Первая окаменелость была обнаружена учеными в 1988 году вдоль реки Пантледж на острове Ванкувер. Ее возраст насчитывал около 85 миллионов лет, однако учены были удивлены тем, насколько хорошо сохранилась окаменелость: череп, шея, конечности и хвост сохранились с одной стороны, но деградировали с другой. Однако позже стало очевидно, что окаменелость сохранилась не так хорошо, как считали ученые: чем дальше они пробирались, тем больше обнаруживали, что окаменелость была похожей на "растаявшее мороженное" — в результате его невозможно было идентифицировать.

Известно, что древнее существо достигало в длину около 12 метров и обладало некоторыми очень странными чертами, что значительно усложняло его идентификацию несколько десятилетий назад. В новом исследовании ученые из университета Маршала вернулись к окаменелости, чтобы разгадать ее тайну.

Окаменелые останки молодой особи помогли ученым идентифицировать новый вид Фото: The Courtenay and District Museum and Palaeontology Centre

12-метровое чудище

По словам ведущего автора исследования, палеонтолога профессора Ф.Робина О'Кифа, им удалось разгадать тайну лишь после обнаружения второго скелета — его появление позволило расставить все на свои места. Окаменелость действительно хорошо сохранилась, что позволило им с командой воссоздать некоторые странные черты взрослой окаменелости.

Ученые пришли к выводу, что загадочные останки Traskasaura sandrae, вероятно, принадлежат плезиозавру — хищнику, живущему по соседству с динозаврами. Однако наиболее любопытными ученым показались странная анатомия и редкий стиль охоты странного морского хищника.

Среди многочисленных странностей ученые обнаружили удивительную структуру плеча, которая открывается вниз в отличие от любого другого известного плезиозавра. В то же время ласты морского монстра имеют форму перевернутых крыльев самолета с более изогнутой поверхностью на нижней стороне, а не верхней. Ученые считают, что это помогало животным подчеркнуть подъем, когда они нырял.

По словам профессора О’Кифа, это открытие чрезвычайно важно, так как указывает на то, что трасказавры охотились весьма необычным образом: ныряли на свою добычу сверху. Большинство морских обитателей, как правило, охотятся выныривая вверх, так как свет падает сверху вниз, что позволяет им видеть добычу, вырисовывающуюся на фоне света на поверхности. Однако ученые обнаружили, что это древнее существо не следовало этим правилам.

Предполагается, что животные питались аммонитами — вымершими родственниками современных кальмаров и осьминогов. Ученые также считают, что морское чудище раздавливало животных своими тяжелыми острыми зубами.

И все же огромные размеры и острые зубы не делали трасказавра высшим хищником. На самом деле животное было большим и неповоротливым, что делало его легкой добычей для других хищников в океане.

Тем не менее Traskasaura, вероятно, хорошо проводили время, поскольку в то время в океане было много еды. Но это не продлилось долго. Как и все плезиозавры, этот вид встретил свой конец во время массового вымирания около 66 миллионов лет назад.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли окаменелости древнего морского хищника с зубами "отвертками".