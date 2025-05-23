40 років не могли розгадати таємницю: вчені нарешті розгадали секрет дивного морського чудовиська (фото)

Скам'янілість уперше виявили в Канаді, проте останні 40 років учені не могли розгадати таємницю цього морського чудовиська, чиє тіло сягає 12 метрів у довжину. У новому дослідженні вченим нарешті вдалося ідентифікувати останки.

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Про це пише Science Focus.

Понад 30 років учені намагалися розгадати таємницю дивних скам'янілостей, але врешті-решт їм це вдалося.

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Дивна скам'янілість

Перша скам'янілість була виявлена вченими в 1988 році вздовж річки Пантледж на острові Ванкувер. Її вік налічував близько 85 мільйонів років, проте вчені були здивовані тим, наскільки добре збереглася скам'янілість: череп, шия, кінцівки та хвіст збереглися з одного боку, але деградували з іншого. Однак пізніше стало очевидно, що скам'янілість збереглася не так добре, як вважали науковці: що далі вони пробиралися, то більше виявляли, що скам'янілість була схожою на "тале морозиво" — унаслідок цього її неможливо було ідентифікувати.

Відомо, що стародавня істота досягала в довжину близько 12 метрів і мала деякі дуже дивні риси, що значно ускладнювало її ідентифікацію кілька десятиліть тому. У новому дослідженні вчені з університету Маршала повернулися до скам'янілості, щоб розгадати її таємницю.

Скам'янілі рештки молодої особини допомогли вченим ідентифікувати новий вид Фото: The Courtenay and District Museum and Palaeontology Centre

12-метрове чудовисько

За словами провідного автора дослідження, палеонтолога професора Ф.Робіна О'Кіфа, їм вдалося розгадати таємницю лише після виявлення другого скелета — його поява дозволила розставити все на свої місця. Скам'янілість дійсно добре збереглася, що дало змогу їм з командою відтворити деякі дивні риси дорослої скам'янілості.

Вчені дійшли висновку, що загадкові рештки Traskasaura sandrae, ймовірно, належать плезіозавру — хижакові, який жив по сусідству з динозаврами. Однак найцікавішими вченим здалися дивна анатомія і рідкісний стиль полювання дивного морського хижака.

Серед численних дивацтв учені виявили дивовижну структуру плеча, яка відкривається вниз на відміну від будь-якого іншого відомого плезіозавра. Водночас ласти морського монстра мають форму перевернутих крил літака з більш вигнутою поверхнею на нижньому боці, а не верхньому. Вчені вважають, що це допомагало тваринам підкреслити підйом, коли вони пірнали.

За словами професора О'Кіфа, це відкриття надзвичайно важливе, оскільки вказує на те, що трасказаври полювали вельми незвичним чином: пірнали на свою здобич зверху. Більшість морських мешканців, як правило, полюють, вириваючи вгору, оскільки світло падає зверху вниз, що дає їм змогу бачити здобич, яка вимальовується на тлі світла на поверхні. Однак учені виявили, що ця стародавня істота не дотримувалася цих правил.

Припускають, що тварини харчувалися амонітами — вимерлими родичами сучасних кальмарів і восьминогів. Учені також вважають, що морське чудовисько розчавлювало тварин своїми важкими гострими зубами.

Та все ж величезні розміри й гострі зуби не робили трасказавра вищим хижаком. Насправді тварина була великою і неповороткою, що робило її легкою здобиччю для інших хижаків в океані.

Проте Traskasaura, ймовірно, добре проводили час, оскільки в той час в океані було багато їжі. Але це не тривало довго. Як і всі плезіозаври, цей вид зустрів свій кінець під час масового вимирання близько 66 мільйонів років тому.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли скам'янілості стародавнього морського хижака із зубами "викрутками".