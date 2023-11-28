Гострі зуби-бритви чи потужний укус: хто найсмертоносніший хижак стародавнього океану (фото)

Стародавні океанські монстри були не лише одними з найбільших істот, але й найстрашнішими хижаками.

Related video

Стародавні морські хижаки були одними з найбільших тварин, яких коли-небудь бачив світ. Хоча ми не знайшли жодної тварини, більшої за сучасного синього кита, скам'янілості показують, що морські монстри юрського та крейдяного періодів полювали на набагато більшу здобич, ніж крихітний криль, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Один із цих стародавніх хижаків отримав назву Predator X. Його знайшли в Норвегії у 2009 році. Ця істота виявилася масивною морською рептилією, а не динозавром. За оцінками вчених, його укус був у чотири рази сильнішим, ніж укус тиранозавра рекса. Пізніше, у 2012 році науковці виявили, що це пліозавр (Pliosaurus funkei).

Пліозавр

На жаль, немає жодних доказів протистояння між пліозавром і мозазавром Фото: wikimedia

Ця істота належала до групи, названої англійським вченим Річардом Оуеном у 1841 році, поєднуючи давньогрецькі слова "більше" і "ящірка". Це були величезні морські хижаки з масивною головою. Цей рід представляє лише одну з кількох груп родини пліозаврів (Pliosauridae), які жили в юрському та ранньому крейдяному періодах.

Одним з таких морських монстрів був Lorrainosaurus, знайдений у Франції. Його вік сягає близько 170 мільйонів років. Знахідка показала, коли ці морські хижаки еволюціонували від менших за розміром своїх родичів, плезіозаврів, до страшних істот, відомих як "морські вбивці", що призвело до створення їхньої групи під назвою Thalassophonea.

Свен Сакс, науковий співробітник Музею природознавства в Білефельді, зазначив: "Lorrainosaurus був одним з перших дійсно масивних пліозаврів. Він поклав початок пануванню мегахижаків серед морських рептилій, яке тривало близько 80 мільйонів років".

Мозазавр

Мозазавр був великою морською рептилією, яка жила в кінці крейдяного періоду, приблизно 70-66 мільйонів років тому Фото: Вікіпедія

Мозазавр був великою морською рептилією, яка жила в кінці крейдяного періоду, приблизно 70-66 мільйонів років тому. Він належав до групи рептилій, які були могутніми хижаками, пристосованими до водного способу життя.

Мозазавр був одним з найбільших і найвідоміших представників родини, досягаючи в довжину до 15-18 метрів. Вони мали видовжене тіло, обтічні форми, потужні щелепи та ласти.

Ці істоти були найвищими хижаками свого часу, панували в морях і полювали на різноманітних морських тварин, включаючи риб, амонітів, черепах і менших мозазаврів. Їхні сильні щелепи мали численні гострі зуби, що дозволяло їм ефективно ловити і споживати здобич.

Цікаво, що ці істоти не були справжніми динозаврами, а скоріше рептиліями, які еволюціонували від наземних предків і пристосувалися до повністю водного способу життя.

Пліозавр проти мозазавра

На жаль, немає жодних доказів протистояння між пліозавром і мозазавром (і навряд чи ми коли-небудь станемо його свідками, якщо технології не дозволять воскресити давніх тварин). Мозазаври з'явилися пізніше, в пізній крейді, пропустивши епоху пліозаврів на десятки мільйонів років. Однак ми можемо зробити кілька обґрунтованих припущень про те, як могла розгорнутися боротьба, якби вони жили в одних і тих же водах.

Що стосується розмірів, то Mosasaurus hoffmanni був довшим — 17 метрів порівняно з 12 метрами Pliosaurus funkei. Однак мозазаври були зазвичай худішими і мали витягнутий череп, тоді як пліозаври мали великі кремезні голови.

Важливо

Учені вперше реконструювали геном волохатого носорога: їм допомогли екскременти гієни (фото)

Це давало їм силу укусу, здатну перегризати величезними зубами гігантську здобич, як іхтіозаври, тоді як мозазаври, як правило, хапали гострими зубами і ковтали здобич цілою.

Якщо судити за силою укусу, то перевага, найімовірніше, буде на боці пліозаврів. Однак, враховуючи кількість зубів, перемога неоднозначна.

Раніше Фокус писав про пекельних свиней, які зникли мільйони років тому.

Також ми розповідали про еволюцію людських вошей. Ці паразити потребують людини, щоб вижити, тому супроводжували нас всюди.