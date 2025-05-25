Меняет историю происхождения человека: на дне океана найден город возрастом 140 000 лет

Новаторское открытие ставит под сомнение историю происхождения человека — ученые обнаружили затонувший город возрастом 140 000 лет, погребенный под толщей воды у побережья Индонезии.

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Об этом пишет Daily Mail.

Череп Homo erectus, древнего предка человека, был обнаружен спустя более 140 000 лет после того, как он был впервые погребен под слоями ила и песка в Мадурском проливе между островами Ява и Мадура.

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Свидетельство затерянного мира

Исследователи полагают, что их новаторское открытие может быть первым физическим свидетельством затерянного мира доисторического массива суши, также известного как Сундаленд, который когда-то соединял Юго-Восточную Азию и представлял собой обширную тропическую равнину.

В затерянном городе вместе с костями черепа ученые обнаружили около 6 000 окаменелостей животных 36 видов, в том числе:

комодских драконов;

буйволов;

оленей;

слонов.

На некоторых останках были нанесены порезы, которые, вероятно, были сделаны намеренно — доказательство того, что ранние люди практиковали передовые стратегии охоты. Находки предоставляют редкую возможность заглянуть в древнюю историю людей, изучить давно утраченные земли Сундаленда и адаптацию ранних человеческих популяций в ответ на изменения окружающей среды.

Череп, пролежавший под илом 140 000 лет, лишь недавно был идентифицирован как принадлежащий Homo erectus Фото: University of Leiden

Важная веха в палеонтологии

Впервые окаменелости были обнаружены добытчиками морского песка еще в 2011 году, однако ученые лишь недавно смогли их датировать и установить, кому они принадлежали — это стало важной вехой в палеонтологии.

По словам руководителя нового исследования, археолога из Лейденского университета в Нидерландах Гарольда Бергхейса, этот период в истории гомининов в регионе характеризуется большим морфологическим разнообразием и мобильностью популяций.

Между 14 000 и 7 000 лет назад таяние ледников привело к повышению уровня мирового океана на впечатляющие 120 метров, в результате чего равнины Сундаленда были затоплены. Теперь затопленные окаменелости наконец-то были изучены учеными.

Исследователи проанализировали слои осадочных пород, где были найдены окаменелости, и обнаружили целую погребенную систему долин реки Солок, некогда пересекающую затопленный шельф Зонда. Осадки долины указывают на процветающую речную экосистему в конце среднего плейстоцена.

Наряду с черепом исследователи обнаружили 6000 окаменелостей животных 36 видов, включая комодских варанов, буйволов, оленей и слонов Фото: University of Leiden

Поворотный момент в эволюции человека

Считается, что Homo erectus знаменует собой важный поворотный момент в эволюции человека. По сути, именно они были первыми ранними людьми, напоминающими современных людей, но с более высокими и мускулистыми телами, более длинными ногами и короткими руками.

В ходе исследования ученые использовали оптически стимулированную люминесценцию на зернах кварца, что позволило определить, когда отложения в последний раз подвергались воздействию солнечных лучей. В результате ученые предполагают, что затопленные долины и окаменелости относятся примерно к 162 000 — 119 лет назад.

Два фрагмента черепа Homo erectus, лобная и теменная кости, были сравнены с известными окаменелостями Homo erectus из стоянки Самбунгмакан на Яве — близкое совпадение подтверждает, что окаменелости из Мадурского пролива принадлежат Homo erectus. Это существенно расширяет известный ареал обитания вида.

Историю эволюции человека придется переписать

Новое исследование предлагает первое в мире прямое доказательство присутствия древних предков человека в ныне погребенных под толщей воды ландшафтах Саундаленда, бросая вызов более ранним представлениям о географических границах Homo erectus.

Результаты также подчеркивают важную роль затопленных ландшафтов в отслеживании эволюции и миграции человека по всей Юго-Восточной Азии.

Ранее Фокус писал о том, что люди продолжают эволюционировать прямо в эту самую секунду: как это проявляется.