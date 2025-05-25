Первому американцу, полетевшему в космос, пришлось намочить скафандр: NASA не учло нюанс

Ранняя космическая эра вовсе не была гламурной — ради смелых научных открытий приходилось идти на жертвы. NASA забыло об одном важном нюансе, в результате первому американцу, побывавшему в космосе, пришлось сделать неприятный выбор.

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Об этом пишет IFLScience.

1961 год стал стартом освоения человеком космоса. 12 апреля советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе и облетевшим вокруг Земли. Спустя всего несколько недель, 5 мая, Алан Шепард стал первым американцем, побывавшим в космосе. Увы, ему пришлось нелегко.

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Космическая гонка

В то время NASA и СССР "играли в догонялки", в результате чего геополитика и инженерная изобретательность переплелись в опасную смесь. Основная цель состязания заключалась в выяснении того, кому удастся стать первым и лучшим, при этом человеческий фактор был вторичным.

1 февраля 1961 года Бренда Кеммерер из Черривилля (Пенсильвания, США) написала в NASA, пытаясь выяснить один любопытный момент: как космонавты ходят в туалет? Но на вопрос Бренды ответил доктор Фримен Х. Куимби из Управления программ естественных наук NASA. Ответ был очень прост: первому космонавту это не понадобится. И все же, судьба распорядилась иначе.

Космонавту пришлось намочить скафандр

Полет Алана Шепарда на самом деле был суборбитальным, то есть он не облетал Землю. Полет занял 5 минут и 28 секунд, а космонавт поднялся на высоту 187, 4 километра. Человек вполне может воздержаться от мочеиспускания в течение 15 минут, а потому недосмотр NASA вполне объясним.

В день Х Шепард поднялся на платформу в 5:15 утра по местному времени и находился в капсуле уже в 5:20. К тому моменту он уже находился в скафандре около двух часов, при этом запуск ожидался лишь в 7:25, но задержки все накапливались, в результате чего Шепард провел там более четырех часов.

В идеальном плане американский космонавт должен был находиться в скафандре от четырех часов до старта и до одного часа после, но на деле ему пришлось провести в скафандре семь часов, даже не покинув земную атмосферу.

В результате Шепарду пришлось просить у наземного центра управления разрешение помочиться в скафандре. Позже американский космонавт вспоминал, что ему пришлось отключить медицинские датчики, чтобы избежать короткого замыкания. В конце концов, мочиться в костюме было рискованно. К счастью, ничего плохого не произошло, если не считать дискомфорта: моча скапливалась на пояснице и впитывалась в нижнее белье костюма.

Работа над ошибками

На самом деле NASA рассматривало различные варианты еще за несколько дней до полета Шепарда, однако они не были практичными для организации миссий "Меркурий". Во время второго полета "Меркурия" в июле того же года скафандр Гаса Гриссома был оснащен устройством для сбора мочи.

В 2008 году система очистки была впервые доставлена на Международную космическую станцию, а уже в 2009 году экипаж МКС впервые попробовал воду, полученную при помощи новой системы очистки мочи и испарений. Российский космонавт Геннадий Падалка, американский астронавт Майкл Баррат и японский астронавт Коичи Ваката подняли тост за новую систему, "которая откроет человечеству путь к Луне и другим планетам".

Ранее Фокус писал о том, что придется переписать правила космических полетов: найден способ преодолеть земное притяжение.