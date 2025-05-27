Южная Африка неуклонно поднимается вверх: ученые говорят, что тектоника тут ни при чем

Новое исследование показало, что Южная Африка постепенно поднимается вверх. По словам ученых, вопреки традиционным представлениям, в поднятии суши виноваты не тектонические сдвиги, а засуха.

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Об этом сообщает Farmingdale observer.

Необычная тенденция была зафиксирована по всей Южной Африке учеными из Боннского университета. Исследователи подтвердили, что земля в этой части планеты неуклонно поднимается над уровнем моря. Анализ показал, что некоторые районы земли в Южной Африке поднимаются со скоростью до 2 мм в год. На первый взгляд такие изменения могут показаться незначительными, но в геологических временных рамках такое движение можно назвать значительной активностью.

На протяжении почти 10 лет обширная сеть станций GPS в Южной Африке зафиксировала среднее увеличение высоты на 6 мм во многих регионах. Больше остальных поднялась провинция Западный Кейп, поднявшись на 5-6 мм, что совпало с экстремальной жарой 2015-2019 года. Похожая ситуация наблюдалась в Претории и северной части провинции Квазулу-Натал, хотя и с меньшей скоростью поднятия в районе 2-3 мм.

По словам авторов исследования, такое поднятие суши напрямую связано с интенсивностью засухи. Подобно тому, как гигантские айсберги могут менять геологические условия, так и засуха, видимо, может изменять ландшафты.

У этого эффект существует простое объяснение. Вода имеет достаточно большой вес, и когда почва и водоносные горизонты насыщаются водой, земля под ними сжимается. Но с приходом экстремальных засух или потребление воды, давление уменьшается и земная кора слегка поднимается.

Исследователи объединили измерения GPS с данными спутниковой миссии GRACE, чтобы доказать свою теорию. Полученные данные были убедительными: области, где потеря массы воды была наибольшей, продемонстрировали рост участков суши.

Связь между количеством воды и изменением высоты следует четкой схеме — водонасыщенные области показывают минимальное изменение высоты (0–0,5 мм в год), в то время как регионы, пострадавшие от засухи, испытывают более значительные подъемы (примерно 2 мм в год).

По словам авторов, такое открытие дает людям совершенно новый метод отслеживания запасов подземных вод. Потому как климатические модели предсказывают более частые волны жары во всем мире, такой мониторинг мог бы оказаться бесценным в засушливых регионах, включая Сахель, Калифорнию и Средиземноморский бассейн.

Напомним, нечто на Земле предупреждает о начале внезапной засухи. В недавнем исследовании ученые обнаружили подсказки о начале внезапных засух на планете за несколько месяцев до их наступления.