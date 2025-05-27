Південна Африка неухильно підіймається вгору: вчені кажуть, що тектоніка тут ні до чого

Нове дослідження показало, що Південна Африка поступово підіймається вгору. За словами вчених, всупереч традиційним уявленням, у піднятті суші винні не тектонічні зрушення, а посуха.

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Про це повідомляє Farmingdale observer.

Незвичайна тенденція була зафіксована по всій Південній Африці вченими з Боннського університету. Дослідники підтвердили, що земля в цій частині планети неухильно підіймається над рівнем моря. Аналіз показав, що деякі райони землі в Південній Африці підіймаються зі швидкістю до 2 мм на рік. На перший погляд, такі зміни можуть здатися незначними, але в геологічних часових рамках такий рух можна назвати значною активністю.

Протягом майже 10 років велика мережа станцій GPS у Південній Африці зафіксувала середнє збільшення висоти на 6 мм у багатьох регіонах. Більше за інших піднялася провінція Західний Кейп, піднявшись на 5-6 мм, що збіглося з екстремальною спекою 2015-2019 року. Схожа ситуація спостерігалася в Преторії та північній частині провінції Квазулу-Натал, хоча і з меншою швидкістю підняття в районі 2-3 мм.

За словами авторів дослідження, таке підняття суші безпосередньо пов'язане з інтенсивністю посухи. Подібно до того, як гігантські айсберги можуть змінювати геологічні умови, так і посуха, мабуть, може змінювати ландшафти.

У цього ефекту є просте пояснення. Вода має досить велику вагу, і коли ґрунт і водоносні горизонти насичуються водою, земля під ними стискається. Але з настанням екстремальних посух або споживання води, тиск зменшується і земна кора злегка підіймається.

Дослідники об'єднали вимірювання GPS з даними супутникової місії GRACE, щоб довести свою теорію. Отримані дані були переконливими: області, де втрата маси води була найбільшою, продемонстрували зростання ділянок суші.

Зв'язок між кількістю води та зміною висоти випливає за чіткою схемою — водонасичені області показують мінімальну зміну висоти (0-0,5 мм на рік), в той час як регіони, які постраждали від посухи, відчувають більш значні підйоми (приблизно 2 мм на рік).

За словами авторів, таке відкриття дає людям абсолютно новий метод відстеження запасів підземних вод. Оскільки кліматичні моделі пророкують частіші хвилі спеки в усьому світі, такий моніторинг міг би виявитися безцінним у посушливих регіонах, включно з Сахелем, Каліфорнією і Середземноморським басейном.

Нагадаємо, дещо на Землі попереджає про початок раптової посухи. У недавньому дослідженні вчені виявили підказки про початок раптових посух на планеті за кілька місяців до їхнього настання.