Еда навынос: ученые рассказали, зачем кошки приносят в дом мертвых животных

Многие хозяева, чьи кошки выходят погулять на улицу, задавались вопросом о том, зачем их питомцы время от времени приносят в дом убитых грызунов или птиц. Ученые объяснили, почему домашние любимцы, которые едят преимущественно кошачий корм, продолжают охотиться и приносить добычу домой.

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Об этом пишет Discover.

Независимо от того, насколько людям ужалось одомашнить кошек, их охотничий инстинкт все еще очень силен, говорит психолог по поведению животных Микель Мария Дельгадо. Кошки не относятся к падальщикам, как некоторых хищники, но они приносят мертвых мышей, которых убили.

“Возможно, они не собираются есть добычу сразу или несут ее туда, где ее будет безопаснее съесть. Это как еда на вынос, вы приносите ужин домой, но не едите его в машине”, - говорит Дельгадо.

Также эксперт добавляет, что кошки предпочитают охотиться на мелких грызунов и очень редко нападают на животных, которые могут дать отпор, к примеру, крыс. Некоторые исследования показывают, что кошки действительно очень плохо охотятся на крыс, не оказывая влияния на их популяцию в таких городах, как Нью-Йорк.

Кошки любят охотиться, даже если они не голодны, потому как их охотничий инстинкт очень сильный.

Одна из причин, почему кошки чаще охотятся, чем собаки, заключается в том, что цель одомашнивания этих животных была разной.

“Давление отбора, которое люди оказывают на кошек, сильно отличается от того, которое мы оказываем на собак”, - отмечает Дельгадо.

В целом, существует меньше пород кошек, чем собак, а следовательно, и меньше изменений. Это значит, что современные кошки ведут себя почти так же, как и африканские дикие кошки, от которых произошли. Даже сегодня, когда вы видите их охотящимися на африканском сафари, они выглядят почти так же, как кошки, которые живут у вас дома.

Люди позволили кошкам оставаться почти такими, какие они есть. К примеру, только в 1947 году изобрели наполнитель для кошачьего туалета, и кошек начали приучать ходить в туалет в доме. В прошлом кошки редки находились постоянно в домах, их в основном использовали для борьбы с вредителями.

Все, что на протяжении долгого времени требовалось от кошек – это бороться с грызунами, быть дружелюбными к людям и другим кошкам по соседству, говорит Дельгадо. В это же время у собак были более сложные задачи, такие как поиск добычи на охоте, охрана территории, выпас скота и так далее.

В конце концом кошки остались во многом прежними, и охота по-прежнему является движущей силой, независимо от того, голодна кошка или нет.

Напомним, ученые рассказали, как рассчитать, сколько лет вашей кошке на самом деле. Исследователи создали "калькулятор", позволяющий определить реальный возраст питомца.