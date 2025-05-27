Їжа на винос: учені розповіли, навіщо кішки приносять у дім мертвих тварин

Багато господарів, чиї кішки виходять погуляти на вулицю, ставили собі питання про те, навіщо їхні улюбленці час від часу приносять у дім вбитих гризунів або птахів. Вчені пояснили, чому домашні улюбленці, які їдять переважно котячий корм, продовжують полювати та приносити здобич додому.

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Про це пише Discover.

Незалежно від того, наскільки людям жахливо одомашнити кішок, їхній мисливський інстинкт все ще дуже сильний, каже психолог з поведінки тварин Мікель Марія Дельгадо. Кішки не належать до падальщиків, як деякі хижаки, але вони приносять мертвих мишей, яких убили.

"Можливо, вони не збираються їсти здобич одразу або несуть її туди, де її буде безпечніше з'їсти. Це як їжа на винос, ви приносите вечерю додому, але не їсте її в машині", — каже Дельгадо.

Також експерт додає, що кішки воліють полювати на дрібних гризунів і дуже рідко нападають на тварин, які можуть дати відсіч, наприклад, щурів. Деякі дослідження показують, що кішки дійсно дуже погано полюють на щурів, не впливаючи на їхню популяцію в таких містах, як Нью-Йорк.

Кішки люблять полювати, навіть якщо вони не голодні, тому що їхній мисливський інстинкт дуже сильний.

Одна з причин, чому кішки частіше полюють, ніж собаки, полягає в тому, що мета одомашнення цих тварин була різною.

"Тиск відбору, який люди чинять на кішок, сильно відрізняється від того, який ми чинимо на собак", — зазначає Дельгадо.

Загалом, існує менше порід кішок, ніж собак, а отже, і менше змін. Це означає, що сучасні кішки поводяться майже так само, як і африканські дикі кішки, від яких походять. Навіть сьогодні, коли ви бачите, як вони полюють на африканському сафарі, вони мають майже такий самий вигляд, як кішки, які живуть у вас вдома.

Люди дозволили кішкам залишатися майже такими, якими вони є. Наприклад, тільки 1947 року винайшли наповнювач для котячого туалету, і кішок почали привчати ходити в туалет у будинку. У минулому кішки рідко перебували постійно в будинках, їх в основному використовували для боротьби зі шкідниками.

Усе, що протягом тривалого часу вимагалося від кішок, — це боротися з гризунами, бути доброзичливими до людей та інших кішок по сусідству, каже Дельгадо. У цей самий час у собак були складніші завдання, такі як пошук здобичі на полюванні, охорона території, випасання худоби тощо.

Зрештою кішки залишилися багато в чому колишніми, і полювання, як і раніше, є рушійною силою, незалежно від того, голодна кішка чи ні.

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