Очень редкое явление: двух морских коньков застукали за "поцелуем" в океане (видео)

Размножение морских коньков — довольно сложный процесс, который редко можно заметить в толще воды, но на этот раз ученым повезло. Исследователям удалось запечатлеть удивительный «поцелуй» морских коньков.

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Об этом пишет IFLScience.

Животный мир полон сложных стратегий размножения и ухаживания: некоторым приходится бороться за партнера, тогда как другие рискуют распрощаться с жизнью во время этого процесса. Одна из наиболее любопытных стратегий наблюдается у морских коньков.

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Самый романтичный "поцелуй" в океане

Во время плавания у пирса Рай в Австралии Эмили Мэй с коллегами наткнулись на двух морских коньков с большим животом (Hippocampus abdominalis), слившихся в "поцелуе". Сначала самка, казалось, уплыла от самца, но пара быстро воссоединилась, и самка начала передавать самцу свои яйца — хотя неопытному глазу это может показаться просто нахальным поцелуем.

На видео самка расположилась справа на выводковой сумке самца и перенесла свои яйца. Такое поведение действительно уникально, поскольку морские коньки — единственные известные животные, у которых бывает самцовая беременность. Это также очень редкое явление, а потому исследователи были в восторге, заметив такое поведение животных.

Крупнейшие морские коньки в Австралии

Большебрюхие морские коньки, также известные как вислобрюхие морские коньки, обитают в водах, окружающих Австралию и Новую Зеландию, где они являются крупнейшими морскими коньками в регионе. Исследование показывает, что животные могут достигать в длину около 18 сантиметров.

У самцов более крупные и широкие животы, что и послужило причиной для названия вида. Представители вида также считаются сильными пловцами — они могут проплыть несколько сотен метров за один день, питаясь в основном мелкими ракообразными, например, креветками.

Способ размножения этих морских коньков известен как яйцеживорождение — это означает, что самка откладывает неоплодотворенные яйца в выводковую сумку самца. Затем самец оплодотворяет и заботится о яйцах в сумке в течение примерно 24–30 дней. После того как яйца вылупляются внутри сумки, появляются детеныши, выглядящие как миниатюрные версии своих родителей.

Исследователи считают, что выводок, полученный во время "поцелуя", может состоять примерно из 240-300 особей. Впрочем, ранее в неволе также были зарегистрированы группы размером до 116 особей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили секрет охоты медлительных морских коньков.