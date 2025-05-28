Дуже рідкісне явище: двох морських коників застукали за "поцілунком" в океані (відео)

Розмноження морських коників — досить складний процес, який рідко можна помітити в товщі води, але цього разу вченим пощастило. Дослідникам вдалося зафіксувати дивовижний "поцілунок" морських коників.

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Про це пише IFLScience.

Тваринний світ сповнений складних стратегій розмноження і залицяння: деяким доводиться боротися за партнера, тоді як інші ризикують розпрощатися з життям під час цього процесу. Одна з найцікавіших стратегій спостерігається у морських коників.

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Найромантичніший "поцілунок" в океані

Під час плавання біля пірса Рай в Австралії Емілі Мей з колегами натрапили на двох морських коників з великим животом (Hippocampus abdominalis), що злилися в "поцілунку". Спочатку самка, здавалося, попливла від самця, але пара швидко возз'єдналася, і самка почала передавати самцеві свої яйця — хоча недосвідченому оку це може здатися просто нахабним поцілунком.

На відео самка розташувалася праворуч на виводковій сумці самця і перенесла свої яйця. Така поведінка справді унікальна, оскільки морські коники — єдині відомі тварини, у яких буває самцева вагітність. Це також дуже рідкісне явище, а тому дослідники були в захваті, помітивши таку поведінку тварин.

Найбільші морські коники в Австралії

Великочеревні морські коники, також відомі як висловухі морські коники, мешкають у водах, що оточують Австралію і Нову Зеландію, де вони є найбільшими морськими кониками в регіоні. Дослідження показує, що тварини можуть досягати в довжину близько 18 сантиметрів.

У самців більші та ширші животи, що і послужило причиною для назви виду. Представники виду також вважаються сильними плавцями — вони можуть проплисти кілька сотень метрів за один день, харчуючись в основному дрібними ракоподібними, наприклад, креветками.

Спосіб розмноження цих морських коників відомий як яйцеживородіння — це означає, що самка відкладає незапліднені яйця у виводкову сумку самця. Потім самець запліднює і піклується про яйця в сумці протягом приблизно 24-30 днів. Після того як яйця вилуплюються всередині сумки, з'являються дитинчата, які виглядають як мініатюрні версії своїх батьків.

Дослідники вважають, що виводок, отриманий під час "поцілунку", може складатися приблизно з 240-300 особин. Утім, раніше в неволі також були зареєстровані групи розміром до 116 особин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували секрет полювання повільних морських коників.