Найшвидший ковток в океані. Вчені з'ясували секрет полювання повільних морських коників (відео)

У новому дослідженні вчені дізналися більше про розумний і незвичайний спосіб харчування цих мешканців океану.

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Морські коники — одні з найсимпатичніших і найунікальніших істот в океані, проте довгий час учені не могли розгадати таємницю їхнього надзвичайно розумного та незвичайного способу харчування, пише Science Alert.

У новому дослідженні група вчених із Тель-Авівського університету в Ізраїлі та Рочестерського технологічного інституту в США змогли пролити світло на те, як полюють ці дивовижні істоти. Ба більше, вчені також змогли розрахувати силу, яку необхідно прикласти подібній рибі з дивним рилом, щоби втягувати здобич.

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Результати дослідження свідчать, що морські коники використовують два сухожилля, схожі на пружини, аби швидко всмоктувати воду й нахиляти голову, що дозволяє схопити здобич одним спритним рухом. Цей напрочуд "потужний і швидкий ковток" дозволяє їм набирати воду зі швидкістю приблизно у 8 разів вищою, ніж вони могли б, використовуючи лише м'язові зусилля. Простими словами, дві маси одночасно прискорюються однією і тією самою системою — по суті, головою, коли вона гойдається, і водою, що всмоктується до рота.

У результаті, попри свої невеликі розміри й досить повільні рухи, морські коники можуть досить швидко ковтати їжу та воду, залишаючи більше часу на інші заняття.

Зазначимо, що морські коники належать до сімейства риб зі щелепами, що зрослися, до якої також належать:

коники листоподібні (Phycodurus);

риби-голки (Phyllopteryx).

Дослідники виявили, що морські коники розвинули систему, схожу на ту, яку використовують мурахи-пастки та блохи — систему пружинного приводу, опосередкованого клямкою (LaMSA). По суті вона є системою зв'язку з чотирма стрижнями, яка допомагає їм передавати енергію на їхні голови. Однак, на відміну від інших подібних систем, один зі стрижнів морського ковзана не є жорстким. Він складається з кістки та сухожильно-м'язового комплексу, який, як показують попередні дослідження, здатний накопичувати енергію.

Учені вже знали, що морські коники ефективно ловлять здобич, генеруючи всмоктувальні потоки набагато швидше, ніж інші риби. Ці потоки повинні створюватися під час обертання голови, а тому дослідницька група припустила, що також може бути задіяна пружна енергія, що зберігається в системі LaMSA.

Загадкою залишалося те, як морські коники здатні одночасно всмоктувати потік і підіймати тиск. Учені зосередилися на вивченні цього процесу та розгадали цю таємницю, проливши світло на напівпрозору шкіру морського коника під час годування. Так вони виявили сухожилля, яке розташовується під підборіддям і надає щелепі додаткової сили.

За словами авторів дослідження, так вони виявили, що систему LaMSA морського коника приводить у дію два сухожилля, які працюють спільно, щоб прискорити обертання голови та силу потоку рідини, що всмоктується. Далі вчені використали гідродинамічне моделювання та візуалізували потік води, що дозволило їм визначити чисту потужність, необхідну для прискорення потоків, що всмоктують і живлять, 13 різних видів риб.

Виявилося, що сила всмоктування морського коника приблизно втричі більша, ніж у будь-яких інших риб. Отже, всмоктування здобичі, як вважають учені, відбувається приблизно в 13 разів швидше, ніж в інших риб такого ж розміру.

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