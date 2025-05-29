Зеленый луч, как в Пиратах Карибского моря: ученые подтверждают его существование

Яркая зеленая вспышка на закате, согласно легенде из фильма “Пираты Карибского моря”, означает, что душа сбежала из рундука Дэви Джонса и вернулась в мир живых. Как ни странно, ученые подтверждают существование этой загадочной зеленой вспышки.

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Об этом пишет Discover.

По словам экспертом, зеленую вспышку действительно можно увидеть на горизонте во время рассвета или заката, но условия должны быть идеальными. Доцент кафедры физики и астрономии в Университете Делавэра Беннетт Марука говорит, что это очень редкое явление, но в нем нет никакой мистики.

Зеленая вспышка может появляться как на восходе, так и на закате, но легче всего ее увидеть во втором случае. Дело в том, что безоблачным вечером искажение солнечного света в атмосфере Земли наиболее заметно, когда солнце находится почти на уровне горизонта или немного ниже.

“Зеленая вспышка – очень короткое явление, которое длится несколько секунд или меньше”, - говорит Марука.

Существует несколько разновидностей этого явления, среди которых нижний мираж, ложный мираж, субдуктные вспышки и зеленый луч. Форма каждого из этих типов явления варьируется от овальной и плоской до тонкой и заостренной полосы, которая длится от 1 до 15 секунд. Из всего перечисленного зеленый луч – это самое редкое явление, он похож на луч света, который выстреливает в небо после захода солнца.

Зеленая вспышка на рассвете или закате появляется благодаря рефракции и дисперсии. Рефракция – это изгиб света, в то время как дисперсия – рассеивание.

“Атмосфера Земли неоднородна — она не только изогнута, но ее плотность и температура также меняются с высотой и временем. Это делает ее очень эффективной в преломлении света”, - добавляет ученый.

Когда солнце садится, разная толщина атмосферы Земли преломляет свет, позволяя наблюдать за зелеными вспышками. Свет преломляется в более плотной среде, как в густом воздухе теплого вечера. По сути, атмосфера планеты работает как линза.

“Наша атмосфера преломляет свет, поэтому вы получаете дополнительные пять минут или около того, когда солнце находится на небе”, - говорит профессор астрономии и астрофизики в Университете Вилланова Эдвард Гинан.

Дисперсия — это родственное явление, при котором разные длины волн света преломляются под разными углами

“Призма создает “радугу” путем дисперсии – разные цвета света преломляются или изгибаются под разными углами, что разделяет их на спектр. Атмосфера Земли может действовать так же, как призма — преломляя и рассеивая свет от астрономического источника, такого как Солнце”, - объясняет Марука.

Потому как атмосфера Земли распространяет свет во время рассвета или заката, она также работает как призма, рассеивая различные длины волн света.

Атмосфера рассеивает свет с более короткими длинами волн, например, синий и фиолетовый, больше, чем красный, поэтому, когда солнце садится, эти цвета рассеиваются до того, как достигнут человеческого глаза, создавая закаты с красными оттенками.

Зеленая вспышка появляется, когда солнце уже находится за горизонтом, а земная атмосфера преломляет солнечный свет, изгибая коротковолновый свет больше, чем длинноволновый. Самые длинные и самые короткие волны, красный и фиолетовый, соответственно, затемняются, оставляя средние цвета зеленых оттенков.

“Когда вы смотрите на горизонт, вы смотрите через весь нижний слой атмосферы”, - напоминает Марука.

Эксперты сходятся в том, что условия для наблюдение зеленой вспышки должны быть идеальными. Горизонт должен быть чистым, поверхность ровной, а также не должно быть ни облаков, ни дымки в небе.

Напомним, историк рассказала, как был устроен быт пиратов. Вопреки сложившемуся имиджу, пираты не были анархичны и неразборчивы в добыче, а в некоторых их обществах даже зарождалось некое подобие демократии.