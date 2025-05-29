Зелений промінь, як у Піратах Карибського моря: вчені підтверджують його існування

Яскравий зелений спалах на заході сонця, згідно з легендою з фільму "Пірати Карибського моря", означає, що душа втекла з рундука Деві Джонса і повернулася у світ живих. Як не дивно, вчені підтверджують існування цього загадкового зеленого спалаху.

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Про це пише Discover.

За словами експертів, зелений спалах справді можна побачити на горизонті під час світанку або заходу сонця, але умови мають бути ідеальними. Доцент кафедри фізики та астрономії в Університеті Делавера Беннетт Марука каже, що це дуже рідкісне явище, але в ньому немає ніякої містики.

Зелений спалах може з'являтися як на сході, так і на заході сонця, але найлегше його побачити в другому випадку. Річ у тім, що безхмарним вечором спотворення сонячного світла в атмосфері Землі найпомітніше, коли сонце перебуває майже на рівні горизонту або трохи нижче.

"Зелений спалах — дуже коротке явище, яке триває кілька секунд або менше", — каже Марука.

Існує кілька різновидів цього явища, серед яких нижній міраж, несправжній міраж, субдуктні спалахи та зелений промінь. Форма кожного з цих типів явища варіюється від овальної і плоскої до тонкої і загостреної смуги, яка триває від 1 до 15 секунд. З усього перерахованого зелений промінь — це найрідкісніше явище, він схожий на промінь світла, який вистрілює в небо після заходу сонця.

Зелений спалах на світанку або заході сонця з'являється завдяки рефракції та дисперсії. Рефракція — це вигин світла, тоді як дисперсія — розсіювання.

"Атмосфера Землі неоднорідна — вона не тільки вигнута, але її щільність і температура також змінюються з висотою і часом. Це робить її дуже ефективною в заломленні світла", — додає вчений.

Коли сонце сідає, різна товщина атмосфери Землі заломлює світло, дозволяючи спостерігати за зеленими спалахами. Світло заломлюється в більш щільному середовищі, як у густому повітрі теплого вечора. По суті, атмосфера планети працює як лінза.

"Наша атмосфера заломлює світло, тому ви отримуєте додаткові п'ять хвилин або близько того, коли сонце перебуває на небі", — каже професор астрономії та астрофізики в Університеті Вілланова Едвард Гінан.

Дисперсія — це споріднене явище, за якого різні довжини хвиль світла заломлюються під різними кутами

"Призма створює "веселку" шляхом дисперсії — різні кольори світла заломлюються або згинаються під різними кутами, що розділяє їх на спектр. Атмосфера Землі може діяти так само, як призма — заломлюючи і розсіюючи світло від астрономічного джерела, такого як Сонце", — пояснює Марука.

Оскільки атмосфера Землі поширює світло під час світанку або заходу сонця, вона також працює як призма, розсіюючи різні довжини хвиль світла.

Атмосфера розсіює світло з коротшими довжинами хвиль, наприклад, синє і фіолетове, більше, ніж червоне, тому, коли сонце сідає, ці кольори розсіюються до того, як досягнуть людського ока, створюючи заходи сонця з червоними відтінками.

Зелений спалах з'являється, коли сонце вже перебуває за горизонтом, а земна атмосфера заломлює сонячне світло, згинаючи короткохвильове світло більше, ніж довгохвильове. Найдовші та найкоротші хвилі, червоний і фіолетовий, відповідно, затемнюються, залишаючи середні кольори зелених відтінків.

"Коли ви дивитеся на горизонт, ви дивитеся через весь нижній шар атмосфери", — нагадує Марука.

Експерти сходяться в тому, що умови для спостереження зеленого спалаху мають бути ідеальними. Горизонт має бути чистим, поверхня рівною, а також не повинно бути ні хмар, ні серпанку в небі.

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