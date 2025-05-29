До Великой стены китайские правители построили Великий ров: он нужен был не для защиты

Задолго до того, как была построена Великая Китайская стена, другие монументальные сооружения были возведены поперек евразийских степей. Эти сооружения не предназначались для защиты от монгольских армий, а скорее для демонстрации власти.

Related video

Об этом сообщает New Scientist.

Великая Китайская стена тянется на тысячи километров, ее самый длинный участок составляет около 8850 км. Эта часть стены датируется династией Мин (1368–1644 гг. н. э.), она служила физическим барьером для защиты от монгольских набегов.

В отличие от Великой Китайской стены, существовала более ранняя система из траншей, стен и других ограждений, которая простиралась примерно на 4 тыс. км. Она тянулась через более северные регионы Китая, Монголии и России.

Так называемый Великий ров был построен между X и XII веками несколькими династиями, в основном династией Цзинь (1115–1234 гг. н. э.), которая была основана чжурчжэнями из Сибири и северо-восточного Китая, которые в основном были скотоводами.

Гидеон Шелах-Лави из Еврейского университета в Иерусалиме со своей командой обследовал и нанес на карту сооружение с помощью спутниковых снимков. Также команда изучила участок протяженностью 405 км на территории современной Монголии и провела раскопки.

Заграждающее сооружение состояло из рва глубиной около 1 метра и шириной 3 метра. Земля из рва была насыпана на одном из его краев, создавая заграждение из спрессованной земли, высота которой достигала 1-2 метров. Через каждые несколько километров рва были установлены квадратные каменные ограждения шириной около 30 метров.

Для чего был построен этот Великий ров остается неизвестным. Дело в том, что сохранилось очень мало исторических документов об этом строительстве. Некоторые историки предполагали, что заграждение могло быть построено, чтобы остановить армии Чингисхана. Но такие сооружения не были бы особо эффективны в обороне.

“Заграждение не смогло бы остановить вторгающиеся армии противника”, - говорит Шелах-Лави.

Вместо этого эксперт предполагает, что сооружения было скорее демонстрацией силы – территория находится под контролем династии Цзинь. Заграждение также помогало управлять потоком людей, товаров и животных. Она могла использоваться для предотвращения небольших набегов.

“Основная идея заключалась в том, чтобы направить людей туда, где существуют ограждения, чтобы контролировать их, а также облагать налогами. Это скорее был вопрос о перемещении и налогообложении людей, сама идея не слишком отличается от современных границ между странами”, - говорит Шелах-Лави.

Находки сделанные на месте раскопок также проливают свет на то, как жили люди.

“Эта область была скотоводческой. Мы находим много свидетельств того, что в этом регионе люди жили за счет скотоводства, охоты и рыболовства”, - добавляет руководитель исследования.

На огороженной территории исследователи нашли монеты времен китайской династии Сун, которая воевала с династией Цзинь, а также керамику, наконечник плуга и каменную платформу или скамью, которую можно было нагревать и использовать в качестве печи или кровати.

Напомним, большие части Великой Китайской стены удерживает вместе нечто живое. За последние 500 лет исчезло около трети стены эпохи Мин, остальные ее части, как показало исследование, держатся за счет "живого" цемента.