Дельфины дают друг другу "кодовые имена": в них таится секретная информация (фото)

Исследователи обнаружили, что, подобно людям, многие животные полагаются на социальные взаимодействия, чтобы выжить и процветать. Эффективная коммуникация между особями имеет важное значение и у дельфинов она, похоже, схожа с человеческой.

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Об этом пишет Science Alert.

Высоко социальные животные часто имеют более сложные системы коммуникации: например, шимпанзе жестикулируют и издают друг другу звуки, а семьи слонов общаются посредством прикосновений или низкочастотных звуков. Афалины также относятся к сложным обществам, где у каждого животного есть собственный небольшой тесный круг и большее количество более свободных партнеров. Они в значительной степени полагаются на межличностное взаимодействие, чтобы поддерживать здоровый социальный баланс.

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Предыдущие исследования уже показали, что дельфины используют "свистящие подписи", чтобы идентифицировать себя. В новом исследовании ученые обнаружили доказательства того, что эти свисты на самом деле могу содержать больше информации, чем просто идентификацию.

Уникальный и изменчивый звук

Оказалось, что дельфины используют различные звуки, такие как импульсивные вспышки и свисты, для общения. При этом существует две основные категории свистов:

сигнатурные свисты — уникальны для каждой особи;

несигнатурные свисты — остальные звуки.

Дельфины используют уникальные частотные шаблоны своих сигнатурных свистов, чтобы транслировать свою идентичность. Любопытно, что животные вырабатывают свои сигналы в молодом возрасте, а затем поддерживают их в течение всей своей жизни.

Наблюдения также показывают, что при взаимодействии с другими особями до 30% свиста дельфина может состоять из его сигнатурного свиста. Часто существуют некоторые вариации в версиях свиста, производимых отдельными животными. Это побудило нас проанализировать баланс между стабильностью и изменчивостью сигнатурных свистов, чтобы проверить, могут ли они содержать больше информации, чем просто идентичность свистуна.

В свисте таится секретная информация

В 2017 и 2018 годах наша исследовательская группа сделала повторные звуковые записи группы индо-тихоокеанских дельфинов-афалин (Tursiops aduncus) на курорте Tangalooma Island Resort недалеко от острова Мортон, у побережья Брисбена в восточной Австралии.

В результате ученым удалось собрать огромное количество примеров свистов-сигнатур, издаваемых одними и теми же животными. Ученые также использовали исторические данные, собранные у той же группы 15 лет назад.

Команда обнаружила, что, хотя свисты были исключительно стабильны по частотным моделям, они варьировались в определенной степени. Это указывает на то, что хотя частотные модели свистов кодируют идентичность, они также, вероятно, передают больше информации, например, эмоциональные или контекстные сигналы.

Увы, исследуемая учеными группа была слишком мала, чтобы сделать окончательные выводы. Однако результаты указывают на то, что самцы демонстрируют большую изменчивость в своих свистах-сигнатурах, чем самки. Это может быть связано с различиями в их социальных ролях и характером их взаимодействия с другими.

Команда также идентифицировала свит, крайне похожий на "подпись" — он был общим для нескольких особей.

Пример изменчивости в интерпретации свиста, производимого одним животным Фото: Ekaterina Ovsyanikova

Почему важно понимание коммуникации дельфинов

Авторы исследования пришли к выводу, что свисты-подписи, вероятно, более универсальны, чем считалось ранее. Однако они могут нести дополнительную информацию в своих частотных шаблонах и, возможно, других структурных элементах.

Еще один вывод заключается в том, что свисты-подписи являются индивидуально усвоенными "метками", которые во многом похожи на человеческие имена, с точки зрения передаваемой ими информации полезной аналогией могут быть человеческие лица.

У людей большая часть информации о нашей идентичности хранится в наших фиксированных чертах лица. Ученые теперь полагают, что у дельфинов она, вероятно, закодирована в свистах-подписях. Команда также считает, что понимание коммуникации дельфинов, вероятно, позволит нам лучше понять проблемы, с которыми сталкиваются животные в мире, все более подверженном влиянию человека.

Ранее Фокус писал о том, что открыты еще одни животные, называющее друг друга по именам: ученые рассказали, кто это.