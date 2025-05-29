Дельфіни дають один одному "кодові імена": у них таїться секретна інформація (фото)

Дослідники виявили, що, подібно до людей, багато тварин покладаються на соціальні взаємодії, щоб вижити й процвітати. Ефективна комунікація між особинами має важливе значення і в дельфінів вона, схоже, схожа з людською.

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Про це пише Science Alert.

Високо соціальні тварини часто мають складніші системи комунікації: наприклад, шимпанзе жестикулюють і видають один одному звуки, а сім'ї слонів спілкуються за допомогою дотиків або низькочастотних звуків. Афаліни також належать до складних суспільств, де кожна тварина має власне невеличке тісне коло і більшу кількість вільніших партнерів. Вони значною мірою покладаються на міжособистісну взаємодію, щоб підтримувати здоровий соціальний баланс.

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Попередні дослідження вже показали, що дельфіни використовують "свистячі підписи", щоб ідентифікувати себе. У новому дослідженні вчені виявили докази того, що ці свисти насправді можуть містити більше інформації, ніж просто ідентифікацію.

Унікальний і мінливий звук

Виявилося, що дельфіни використовують різні звуки, такі як імпульсивні спалахи та свисти, для спілкування. При цьому існує дві основні категорії свистів:

сигнатурні свисти — унікальні для кожної особини;

несигнатурні свисти — інші звуки.

Дельфіни використовують унікальні частотні шаблони своїх сигнатурних свистів, щоб транслювати свою ідентичність. Цікаво, що тварини виробляють свої сигнали в молодому віці, а потім підтримують їх протягом усього свого життя.

Спостереження також показують, що при взаємодії з іншими особинами до 30% свисту дельфіна може складатися з його сигнатурного свисту. Часто існують деякі варіації у версіях свисту, вироблених окремими тваринами. Це спонукало нас проаналізувати баланс між стабільністю і мінливістю сигнатурних свистів, щоб перевірити, чи можуть вони містити більше інформації, ніж просто ідентичність свистуна.

У свисті таїться секретна інформація

У 2017 і 2018 роках наша дослідницька група зробила повторні звукові записи групи індо-тихоокеанських дельфінів-афалін (Tursiops aduncus) на курорті Tangalooma Island Resort неподалік від острова Мортон, біля узбережжя Брісбена в східній Австралії.

У результаті вченим вдалося зібрати величезну кількість прикладів свистів-сигнатур, що видаються одними й тими самими тваринами. Вчені також використовували історичні дані, зібрані у тієї ж групи 15 років тому.

Команда виявила, що, хоча свисти були винятково стабільні за частотними моделями, вони варіювалися певною мірою. Це вказує на те, що хоча частотні моделі свистів кодують ідентичність, вони також, ймовірно, передають більше інформації, наприклад, емоційні або контекстні сигнали.

На жаль, досліджувана вченими група була занадто мала, щоб зробити остаточні висновки. Однак результати вказують на те, що самці демонструють більшу мінливість у своїх свистах-сигнатурах, ніж самки. Це може бути пов'язано з відмінностями в їхніх соціальних ролях і характером їхньої взаємодії з іншими.

Команда також ідентифікувала світ, вкрай схожий на "підпис" — він був спільним для кількох особин.

Приклад мінливості в інтерпретації свисту, виробленого однією твариною Фото: Ekaterina Ovsyanikova

Чому важливе розуміння комунікації дельфінів

Автори дослідження дійшли висновку, що свисти-підписи, ймовірно, більш універсальні, ніж вважалося раніше. Однак вони можуть нести додаткову інформацію у своїх частотних шаблонах і, можливо, інших структурних елементах.

Ще один висновок полягає в тому, що свисти-підписи є індивідуально засвоєними "мітками", які багато в чому схожі на людські імена, з погляду переданої ними інформації корисною аналогією можуть бути людські обличчя.

У людей велика частина інформації про нашу ідентичність зберігається в наших фіксованих рисах обличчя. Вчені тепер вважають, що у дельфінів вона, ймовірно, закодована у свистах-підписах. Команда також вважає, що розуміння комунікації дельфінів, імовірно, дасть нам змогу краще зрозуміти проблеми, з якими стикаються тварини у світі, який дедалі більше зазнає впливу людини.

Раніше Фокус писав про те, що відкрито ще одну тварину, яка називає одна одну по іменах: вчені розповіли, хто це.