Рабочие в Аргентине нашли останки "человека-муравья": его череп имеет необычную форму

Ученые озадачены необычно деформированным черепом, который был найден в Аргентине. Его обнаружили рабочие в Сан-Фернандо во время строительных работ.

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Об этом сообщает Daily Mail.

По словам археологов, найденный череп сильно удлинен, местные СМИ уже назвали находку человеком-муравьем, как в греческой мифологии. Согласно легенде, мирмидоны жили в огромных домах-муравейниках со сложной сетью проходов, которые были заполнены награбленным добром.

Странное открытие были сделано строителями во время прокладки труб с питьевой водой. Всего рабочие нашли две погребальные урны с человеческими останками, в одной из них находился тот самый череп. В другой урне был обнаружен полный скелет. Все останки будут проанализированы экспертами Национального университета Катамарки.

“Наибольшее внимание привлекла необычная форма одного из черепов, его строение заметно отличается от того, что мы привыкли видеть. Открытие вызвало большой интерес у местных антропологов, которые вскоре прибудут на место раскопок, пока место остается под охраной”, - пишут местные СМИ.

Несмотря на дикие теории об инопланетянах или людях-муравьях, ученые склоняются к идее о том, что человеческий череп был деформирован искусственно. Это была распространенная практика в древности, когда на головы младенцев накладывали шины или повязки. Их все еще гибкие кости деформировались, формируя странные удлиненные черепа.

Эта древняя культурная практика была распространена среди таких групп, как народы Сьенага и Агуада, которые жили между 3 и 12 веками н. э.

По словам профессора доисторической археологии в Оксфордском университете Рика Шультинга, такая модификация человеческих черепов была распространенной практикой во многих частях мира, в том числе и в западной части Южной Америки.

“Это делалось по разными причинам, включая эстетические и социологические – этническая принадлежность или высокий социальный статус. Это делалось путем связывания головы младенца лентами, иногда с использованием досок для достижения желаемой формы. Нет никаких доказательств того, что это когда-либо вредило младенцу”, - добавил Рик Шультинг.

В различных культурах практиковались и разные формы черепа, среди которых были округлые или конические. Древние люди даже практиковали более радикальные изменения черепа, в том числе и трепанацию.

В этом случае высверливался кусок черепа, как правило, с целью снятия давления или же в рамках ритуальных практик.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится второй череп, который нашли рабочие в погребальной урне.

Напомним, в Турции нашли 8500-летний череп со следами трепанации. В Турции археологи обнаружили древний череп со следами трепанации. Несмотря на то, что похожие находки уже были, это открытие выделяется среди других.