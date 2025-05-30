Робітники в Аргентині знайшли рештки "людини-мурахи": її череп має незвичайну форму

Вчені спантеличені незвично деформованим черепом, який був знайдений в Аргентині. Його виявили робітники в Сан-Фернандо під час будівельних робіт.

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Про це повідомляє Daily Mail.

За словами археологів, знайдений череп сильно подовжений, місцеві ЗМІ вже назвали знахідку людиною-мурахою, як у грецькій міфології. Згідно з легендою, мірмідони жили у величезних будинках-мурашниках зі складною мережею проходів, які були заповнені награбованим добром.

Дивне відкриття зробили будівельники під час прокладання труб із питною водою. Загалом робітники знайшли дві похоронні урни з людськими рештками, в одній з них знаходився той самий череп. В іншій урні було виявлено повний скелет. Всі останки будуть проаналізовані експертами Національного університету Катамарки.

"Найбільшу увагу привернула незвичайна форма одного з черепів, його будова помітно відрізняється від того, що ми звикли бачити. Відкриття викликало великий інтерес у місцевих антропологів, які незабаром прибудуть на місце розкопок, поки місце залишається під охороною", — пишуть місцеві ЗМІ.

Попри дикі теорії про інопланетян або людей-мурах, вчені схиляються до ідеї про те, що людський череп був деформований штучно. Це була поширена практика в давнину, коли на голови немовлят накладали шини або пов'язки. Їхні все ще гнучкі кістки деформувалися, формуючи дивні подовжені черепи.

Ця давня культурна практика була поширена серед таких груп, як народи Сьєнага та Агуада, які жили між 3 і 12 століттями н. е.

За словами професора доісторичної археології в Оксфордському університеті Ріка Шультінга, така модифікація людських черепів була поширеною практикою в багатьох частинах світу, зокрема і в західній частині Південної Америки.

"Це робилося з різних причин, включно з естетичними та соціологічними — етнічна приналежність або високий соціальний статус. Це робилося шляхом зв'язування голови немовляти стрічками, іноді з використанням дощок для досягнення бажаної форми. Немає жодних доказів того, що це коли-небудь шкодило немовляті", — додав Рік Шультінг.

У різних культурах практикувалися й різні форми черепа, серед яких були округлі або конічні. Стародавні люди навіть практикували більш радикальні зміни черепа, зокрема й трепанацію.

У цьому разі висвердлювали шматок черепа, як правило, з метою зняття тиску або ж у рамках ритуальних практик.

Наразі невідомо, в якому стані перебуває другий череп, який знайшли робітники в похоронній урні.

Нагадаємо, у Туреччині знайшли 8500-річний череп зі слідами трепанації. У Туреччині археологи виявили стародавній череп зі слідами трепанації. Незважаючи на те, що схожі знахідки вже були, це відкриття виділяється серед інших.