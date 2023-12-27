У Туреччині знайшли 8500-річний череп зі слідами трепанації: чим унікальна ця знахідка (фото)

У Туреччині археологи виявили древній череп зі слідами трепанації. Попри те, що схожі знахідки вже були, це відкриття виділяється поміж інших.

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У стародавньому місті Чатал-Гьоюк, розташованому в центральній Туреччині, вік якого сягає 9 000 років, археологи зробили відкриття, що проливає світло на ранні медичні практики. Це протомісто, яке існувало ще до месопотамських цивілізацій, було жвавим мегаполісом, де протягом майже двох тисячоліть безперервно проживало до 8 000 людей, пише Arkeonews.

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Під час нещодавніх розкопок дослідники розкопали могилу з сімома похованнями. Їхню увагу привернула особлива знахідка — отвір діаметром 2,5 сантиметри, просвердлений у черепі молодого чоловіка. Ця незвичайна знахідка є першим чітким доказом трепанації в Чатал-Гьоюк, процедури, що передбачає видалення шматка кістки з черепа.

Доцент Алі Умут Тюркджан, керівник розкопок, наголосив на унікальності цього археологічного об'єкта, що охоплює 16 історичних періодів. Команда зосередила свої зусилля на новій ділянці, виявивши велику будівлю з п'ятьма кімнатами. В одному з будинків вони виявили поховання з особливим черепом.

Професор Хандан Устюндаг з Університету Анадолу, що входить до дослідницької групи, розповів про деталі знахідки. На черепі молодого чоловіка був круглий розріз, що вказує на навмисне видалення круглого шматка кістки. Численні сліди свідчать про те, що під час цієї давньої хірургічної процедури зачепили шкіру голови.

На черепі молодого чоловіка був круглий розріз, що вказує на навмисне видалення круглого шматка кістки Фото: AA

Устюндаг вважає, що ця трепанація проводилася з терапевтичною метою, можливо, для розв'язання таких проблем, як головний біль, крововилив у мозок або наслідки травми голови. Людина не пережила операцію, оскільки в кістковій тканині не виявили слідів загоєння. Трепанацію, схоже, провели, коли людина була або на межі смерті, або вже померла.

Розмір отвору в черепі вирізняє цю знахідку з-поміж інших знахідок тієї ж епохи. Ця знахідка, що датується 8500 роками, свідчить про ранні спроби людей лікувати хвороби, полегшувати біль і запобігати смертям у своїй громаді.

Професор Устюндаг зазначив, що хоча приклади трепанації були знайдені і в інших анатолійських розкопках, знахідка з Чатал-Гьоюк є однією з найстаріших і виділяється розміром отвору. Цей фрагмент історії медицини кидає виклик нашому розумінню стародавніх суспільств, демонструючи їхню винахідливість і рішучість у протистоянні викликам здоров'ю.

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Значення цієї знахідки виходить за межі археології, пропонуючи зазирнути в медичні практики наших далеких предків. Хоча повна інформація про дослідження ще не опублікована, це відкриття в Чатал-Гьоюк додає нову главу історії розвитку ранніх людських суспільств.

Раніше Фокус розповідав про те, що скіфи використовували людську шкіру для виготовлення сагайдаків. Вчені підтвердили розповідь Геродота у новому дослідженні.

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