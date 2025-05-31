"Инфантильная амнезия": ученые выяснили, почему люди не помнят события из детства

Взрослые люди в основном не помнят, что они пережили в первые три года жизни. Мозг ребенка весьма искусен в познании мира, но не сохраняет воспоминания.

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Научный сотрудник кафедры психологии жизненного цикла Института развития человека Сара Пауэр рассказала изданию Popular Science о феномене памяти в ранние годы жизни человека.

Профессора заставил задуматься о понятии "детская амнезия" разговор со знакомым, который убеждал, что помнит в деталях поездку на машине в возрасте 18 месяцев.

Мозг детей не сохраняет воспоминания в столь важный период развития

"Почему наш молодой мозг так искусен в познании мира, но при этом не сохраняет воспоминания в столь важный период развития?" — задает она вопрос.

Ранее исследователи приравнивали термин "детская амнезия" к "инфантильной амнезии". Пауэр разделяет их и относит "детскую амнезию" к размытым воспоминаниям в возрасте от трех до шести лет.

"Инфантильная амнезия" относится к воспоминаниям до трех лет, они считаются невосстановимыми. Специалист работала с детенышами грызунов и выявила их способность "записывать" воспоминания.

Ложные воспоминания из детства

Изменение некоторых мозговых рецепторных белков у мышей открывает животным доступ к воспоминаниям и изменяет их поведение. В отличие от грызунов, проблема с событиями детства у человека заключается в том, что он может обмануть себя, думая, что ложные воспоминания — его собственные.

Человек может хранить ложные воспоминания из детства

"Если вы постоянно видите перед глазами фотографию второго дня рождения или ваши родители постоянно говорят о событии, вы создаете себе ложные воспоминания. Каждый раз, когда вы их вспоминаете, вы укрепляете эту память", — говорит Пауэр.

Детская амнезия влияет только на эпизодическую память. В противном случае мы бы не помнили, как научились ходить или говорить.

Анализ показал, что дети в пяти-, шести- и семилетнем возрасте помнят до 60% ранних событий. Когда им исполняется 8-9 лет, вспоминается только около 40%. Данные доказывают, что память в ранние годы детства остается хрупкой.

Почему люди не помнят детство?

Пауэр утверждают, что грызуны дегу не страдают инфантильной амнезией. В отличие от человеческих младенцев, детеныши дегу рождаются с заложенными в мозгу решениями проблем существования.

С помощью методов электроэнцефалографии и функциональной магнитно-резонансной томографией удалось изучить поведение младенцев в возрасте до трех лет. Оно показало, что дети создают воспоминания в слишком малом возрасте. В процессе жизни воспоминания становятся невосстановимыми.

Сара Пауэр отмечает, что одна из теорий предполагает переключение с поддержки родственников на собственную независимость. Инфантильная амнезия действует как "перезагрузка", готовящая людей к взрослой жизни.

Ученым до сих пор не удалось выяснить, почему мозг людей эволюционировал так, что забывает ранние воспоминания.

Напомним, исследователи выяснили, что память о начале жизни человека надежно хранится в сознании. У младенцев может активно работать гиппокамп, область мозга для хранения эпизодических воспоминаний.

Фокус писал, что изучение иностранных языков с детства вырабатывает в мозгу новые связи. Таким образом в ребенке можно заложить фундамент повышенного интеллекта.