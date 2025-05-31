"Інфантильна амнезія": учені з'ясували, чому люди не пам'ятають події з дитинства

Дорослі люди здебільшого не пам'ятають, що вони пережили в перші три роки життя. Мозок дитини вельми вправний у пізнанні світу, але не зберігає спогадів.

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Науковий співробітник кафедри психології життєвого циклу Інституту розвитку людини Сара Пауер розповіла виданню Popular Science про феномен пам'яті в ранні роки життя людини.

Професора змусила замислитися над поняттям "дитяча амнезія" розмова зі знайомим, який переконував, що пам'ятає в деталях поїздку на машині у віці 18 місяців.

Мозок дітей не зберігає спогади в такий важливий період розвитку

"Чому наш молодий мозок такий вправний у пізнанні світу, але водночас не зберігає спогади в такий важливий період розвитку?" — ставить вона запитання.

Раніше дослідники прирівнювали термін "дитяча амнезія" до "інфантильної амнезії". Пауер розділяє їх і відносить "дитячу амнезію" до розмитих спогадів у віці від трьох до шести років.

"Інфантильна амнезія" належить до спогадів до трьох років, вони вважаються невідновлюваними. Фахівець працювала з дитинчатами гризунів і виявила їхню здатність "записувати" спогади.

Помилкові спогади з дитинства

Зміна деяких мозкових рецепторних білків у мишей відкриває тваринам доступ до спогадів і змінює їхню поведінку. На відміну від гризунів, проблема з подіями дитинства в людини полягає в тому, що вона може обдурити себе, думаючи, що помилкові спогади — її власні.

Людина може зберігати помилкові спогади з дитинства

"Якщо ви постійно бачите перед очима фотографію другого дня народження або ваші батьки постійно говорять про подію, ви створюєте собі помилкові спогади. Щоразу, коли ви їх згадуєте, ви зміцнюєте цю пам'ять", — каже Пауер.

Дитяча амнезія впливає тільки на епізодичну пам'ять. В іншому разі ми б не пам'ятали, як навчилися ходити або говорити.

Аналіз показав, що діти в п'яти-, шести- і семирічному віці пам'ятають до 60% ранніх подій. Коли їм виповнюється 8-9 років, згадується тільки близько 40%. Дані доводять, що пам'ять у ранні роки дитинства залишається крихкою.

Чому люди не пам'ятають дитинство?

Пауер стверджують, що гризуни дегу не страждають на інфантильну амнезію. На відміну від людських немовлят, дитинчата дегу народжуються із закладеними в мозку рішеннями проблем існування.

За допомогою методів електроенцефалографії та функціональної магнітно-резонансної томографії вдалося вивчити поведінку немовлят віком до трьох років. Воно показало, що діти створюють спогади в надто малому віці. У процесі життя спогади стають невідновлюваними.

Сара Пауер зазначає, що одна з теорій передбачає перемикання з підтримки родичів на власну незалежність. Інфантильна амнезія діє як "перезавантаження", що готує людей до дорослого життя.

Ученим досі не вдалося з'ясувати, чому мозок людей еволюціонував так, що забуває ранні спогади.

Нагадаємо, дослідники з'ясували, що пам'ять про початок життя людини надійно зберігається у свідомості. У немовлят може активно працювати гіпокамп, область мозку для зберігання епізодичних спогадів.

Фокус писав, що вивчення іноземних мов з дитинства виробляє в мозку нові зв'язки. Таким чином у дитині можна закласти фундамент підвищеного інтелекту.