Под поверхностью Земли нашли гигантскую губку: она может спасти от засухи

Ученые нашли огромную систему хранения воды, которая находится под слоями вулканической породы и вмещает около 81 кубического километра грунтовых воды.

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Об этом пишет Earth.com.

Открытие было сделано под вулканическими вершинами Орегона. Масштабы запасов грунтовых вод впечатлили даже исследователей.

“Вода является одним из наших самых важных ресурсов и будет становиться все более важной по мере изменения климата”, - говорит ведущий исследователь Лейф Карлстром, вулканолог из Университета Орегона.

Подземное хранилище воды располагается среди вулканических образований, которые достаточно молоды по геологическим меркам. Горячие источники, пористые слои породы, а также небольшие разломы способствовали образованию сложной сети грунтовых вод.

Талая вода просачивается глубоко под поверхность Фото: Shutterstock

По словам исследователей, древние потоки лавы действуют как губки, что позволяет талому снегу просачиваться глубоко под поверхность. Эти пути могут проходить почти в километре под поверхностью, создавая низкие температуры в скважинах, которые в противном случае нагревались бы на таких глубинах.

Вода в высоких Каскадах в основном зависит от снежного покрова, который скапливается на вершинах и позже тает. Эта талая вода просачивается через трещины и каналы в молодых вулканических породах. Приповерхностная геофизика дала подсказки о том, как глубоко перемещаются грунтовые воды.

Ученые обнаружили, что пористые породы могут удерживать огромное количество воды. В некоторых случаях они считают, что глубокая циркуляция может происходить в течение сотен лет, хотя точные временные масштабы еще изучаются.

Грунтовые воды и извержение вулканов

Ученые измерили температуру в проектах глубокого бурения, изначально предназначенных для геотермальной разведки. Они заметили необычное распределение температур, которое предполагало, что вода циркулирует гораздо глубже, чем ожидалось.

Картографируя эти тепловые сигнатуры, исследовательская группа собрала воедино картину размера водоносного слоя. Эти усилия также пролили свет на вулканические опасности. Там, где магма взаимодействует с обильными грунтовыми водами, некоторые извержения могут стать более взрывоопасными.

Грунтовые воды могут делать извержения более опасными Фото: Getty Images

Результаты проекта указывают на потенциальные горячие точки, где подземные воды могут влиять на вулканическую активность, хотя для подтверждения конкретных рисков необходимы дополнительные данные.

Теперь исследователи понимают, что грунтовые воды могут влиять на извержения вулканов, взаимодействуя с поднимающейся магмой, что может привести к разрушительным взрывам. Эта связь вызывает новые опасения относительно того, как накопление воды может влиять на стили извержений, особенно в регионах с глубокими магматическими очагами.

Картографирование водоносных горизонтов может помочь спрогнозировать, какие вулканы представляют более высокий риск, в зависимости от того, сколько воды находится под ними.

Грунтовые воды на Земле

Запасы грунтовых вод на Земле являются значительными и играют ключевую роль в поддержании экосистем и обеспечении пресной водой для человечества. Они представляют собой огромные количества воды, которые находятся под поверхностью земли в порах и трещинах горных пород. Основные резервуары грунтовых вод находятся в аквиферах, которые могут простираются на многие километры и содержат воду, накопленную на протяжении многих тысячелетий.

Несмотря на обширные запасы, доступные грунтовые воды далеко не всегда легко извлечь и использовать. Качество и доступность грунтовых вод варьируются по всему миру, и многие регионы сталкиваются с проблемами недостатка или загрязнения водных ресурсов. Управление и охрана грунтовых вод становятся все более важными вопросами, особенно в условиях изменения климата и роста мирового населения, что требует устойчивого подхода к использованию и защите этого ценного природного ресурса.

Напомним, исследователи сосчитали, какое количество воды содержится в земной коре и где именно, хранится большая часть этих вод.