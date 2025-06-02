Під поверхнею Землі знайшли гігантську губку: вона може врятувати від посухи

Вчені знайшли величезну систему зберігання води, яка знаходиться під шарами вулканічної породи та вміщує близько 81 кубічного кілометра ґрунтових вод.

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Про це пише Earth.com.

Відкриття було зроблено під вулканічними вершинами Орегона. Масштаби запасів ґрунтових вод вразили навіть дослідників.

"Вода є одним із наших найважливіших ресурсів і ставатиме дедалі важливішою в міру зміни клімату", — каже провідний дослідник Лейф Карлстром, вулканолог з Університету Орегона.

Підземне сховище води розташовується серед вулканічних утворень, які досить молоді за геологічними мірками. Гарячі джерела, пористі шари породи, а також невеликі розломи сприяли утворенню складної мережі ґрунтових вод.

Тала вода просочується глибоко під поверхню Фото: Shutterstock

За словами дослідників, стародавні потоки лави діють як губки, що дозволяє талому снігу просочуватися глибоко під поверхню. Ці шляхи можуть проходити майже за кілометр під поверхнею, створюючи низькі температури в свердловинах, які в іншому разі нагрівалися б на таких глибинах.

Вода у високих Каскадах здебільшого залежить від снігового покриву, який накопичується на вершинах і пізніше тане. Ця тала вода просочується через тріщини і канали в молодих вулканічних породах. Приповерхнева геофізика дала підказки про те, як глибоко переміщуються ґрунтові води.

Вчені виявили, що пористі породи можуть утримувати величезну кількість води. У деяких випадках вони вважають, що глибока циркуляція може відбуватися протягом сотень років, хоча точні часові масштаби ще вивчаються.

Ґрунтові води та виверження вулканів

Вчені виміряли температуру в проєктах глибокого буріння, спочатку призначених для геотермальної розвідки. Вони помітили незвичайний розподіл температур, який передбачав, що вода циркулює набагато глибше, ніж очікувалося.

Картографуючи ці теплові сигнатури, дослідницька група зібрала воєдино картину розміру водоносного шару. Ці зусилля також пролили світло на вулканічні небезпеки. Там, де магма взаємодіє з рясними ґрунтовими водами, деякі виверження можуть стати більш вибухонебезпечними.

Ґрунтові води можуть робити виверження небезпечнішими Фото: Getty Images

Результати проєкту вказують на потенційні гарячі точки, де підземні води можуть впливати на вулканічну активність, хоча для підтвердження конкретних ризиків необхідні додаткові дані.

Тепер дослідники розуміють, що ґрунтові води можуть впливати на виверження вулканів, взаємодіючи з магмою, що підіймається, і це може призвести до руйнівних вибухів. Цей зв'язок викликає нові побоювання щодо того, як накопичення води може впливати на стилі вивержень, особливо в регіонах із глибокими магматичними осередками.

Картографування водоносних горизонтів може допомогти спрогнозувати, які вулкани становлять вищий ризик, залежно від того, скільки води знаходиться під ними.

Ґрунтові води на Землі

Запаси ґрунтових вод на Землі є значними та відіграють ключову роль у підтримці екосистем і забезпеченні прісною водою для людства. Вони являють собою величезні кількості води, які знаходяться під поверхнею землі в порах і тріщинах гірських порід. Основні резервуари ґрунтових вод знаходяться в аквіферах, які можуть простягатись на багато кілометрів і містять воду, накопичену протягом багатьох тисячоліть.

Попри великі запаси, доступні ґрунтові води далеко не завжди легко витягти та використовувати. Якість і доступність ґрунтових вод варіюються по всьому світу, і багато регіонів стикаються з проблемами нестачі або забруднення водних ресурсів. Управління та охорона ґрунтових вод стають дедалі більш важливими питаннями, особливо в умовах зміни клімату і зростання світового населення, що вимагає сталого підходу до використання і захисту цього цінного природного ресурсу.

Нагадаємо, дослідники порахували, яка кількість води міститься в земній корі та де саме, зберігається більша частина цих вод.