На самой высокой горе Африки процветают "великаны": поселились здесь более 1 млн лет назад

Гигантские крестовики — редкие растения, достигающие в высоту около 9 метров. Исследователи обнаружили, что они процветают лишь на склонах горы Килиманджаро, спящего вулкана в Танзании и самой высокой горы в Африке.

Related video

Об этом пишет Live Science.

На склонах средней высоты горы Килиманджаро можно заметить странные растения, которые не встречаются больше нигде на Земле. Речь о гигантском крестовике — растении, похожем на скрещенный ананас с кактусом сагуаро.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Появился 1 миллион лет назад и больше "не двигался"

Известно, что это растение колонизировало склоны самой высокой горы Африки около 1 миллиона лет назад и с тех пор не двигалось с места. Гигантские крестовники Килиманджаро (Dendrosenecio kilimanjari) растут на высоте от 2 800 до 4 000 метров, где получают достаточное количество осадков, чтобы выжить. Растения выработали приспособления к суровым условиям на горе, включая системы хранения воды и защитную оболочку из мертвых листьев.

Расположенная на северо-востоке Танзании, подножие горы Килиманджаро жаркое и влажное, но температура на вершине, которая находится на высоте 5 895 метров над уровнем моря, может опускаться до -29 градусов по Цельсию. В результате гора создает "свою собственную погоду": с палящим солнцем, снегом, дождем и пронзительным ветром, которые возможны на разных высотах в любое время года.

Эволюция гигантских крестовников

Исследователи отмечают, что гигантские крестовники эволюционировали, чтобы справляться с этим переменчивым климатом:

толстые стебли, увенчаны корой из крепких листьев, покрытых волосками, что ограничивает количество испаряющейся воды;

стебель и листья запасают воду на случай сухого климата — обычно с декабря по март и с июня по октябрь.

Известно также, что растения хорошо приспособлены для выживания в широком диапазоне температур. Когда их листья умирают, они сворачиваются вокруг стебля и создают толстый слой изоляции от холода. Кроме того, гигантские крестовники выделяют "антифризы", которые позволяют растениям расти выше линии деревьев.

Гигантские крестовники распространяются благодаря ветру, который переносит их семена на новые места Фото: Alamy

"Великаны" горы Килиманджаро

Большинство гигантских крестовников на самом деле не намного выше человека, однако некоторые могут достигать высоты 6-9 метров. К слову, ученые полагают, что вертикальный рост деревьев на самом деле является еще одной адаптацией к условиям на горе Килиманджаро, поскольку растения получают больше солнечного света, чем выше они растут.

Однако рост крестовиков требует времени: деревья вырастают лишь на 2,5-5 сантиметров в год, что указывает на то, что самые высокие экземпляры на самом деле могут быть не моложе 100 лет.

Согласно генетическому исследованию ботаников, крестовники колонизировали Килиманджаро в течение последнего миллиона лет, а гигантские крестовники эволюционировали, когда определенные виды адаптировались к неблагоприятным условиям и мигрировали в горы.

Известно, что гигантские крестовики опыляются насекомыми, посещающими желтые цветы растений. После опыления цветы превращаются в пушистые семенные головки, которые разносятся ветром в новые места.

Ранее Фокус писал о том, что снега Килиманджаро тают из-за вырубки деревьев.