На найвищій горі Африки процвітають "велетні": оселилися тут понад 1 млн років тому

Гігантські мозаїки — рідкісні рослини, що досягають у висоту близько 9 метрів. Дослідники виявили, що вони процвітають лише на схилах гори Кіліманджаро, сплячого вулкана в Танзанії та найвищої гори в Африці.

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Про це пише Live Science.

На схилах середньої висоти гори Кіліманджаро можна помітити дивні рослини, які не зустрічаються більше ніде на Землі. Мова про гігантський хрестовик — рослину, схожу на схрещений ананас із кактусом сагуаро.

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З'явився 1 мільйон років тому і більше "не рухався"

Відомо, що ця рослина колонізувала схили найвищої гори Африки близько 1 мільйона років тому і відтоді не рухалася з місця. Гігантські мозаїки Кіліманджаро (Dendrosenecio kilimanjari) ростуть на висоті від 2 800 до 4 000 метрів, де отримують достатню кількість опадів, щоб вижити. Рослини виробили пристосування до суворих умов на горі, включно з системами зберігання води й захисною оболонкою з мертвого листя.

Розташована на північному сході Танзанії, підніжжя гори Кіліманджаро спекотне та вологе, але температура на вершині, яка знаходиться на висоті 5 895 метрів над рівнем моря, може опускатися до -29 градусів за Цельсієм. У результаті гора створює "свою власну погоду": з палючим сонцем, снігом, дощем і пронизливим вітром, що можливі на різних висотах у будь-яку пору року.

Еволюція гігантських мозаїків

Дослідники зазначають, що гігантські мозаїки еволюціонували, щоб справлятися з цим мінливим кліматом:

товсті стебла, увінчані корою з міцного листя, вкритого волосками, що обмежує кількість води, яка випаровується;

стебло і листя запасають воду на випадок сухого клімату — зазвичай з грудня по березень і з червня по жовтень.

Відомо також, що рослини добре пристосовані для виживання в широкому діапазоні температур. Коли їхнє листя вмирає, воно згортається навколо стебла і створює товстий шар ізоляції від холоду. Крім того, гігантські мозаїки виділяє "антифризи", які дозволяють рослинам рости вище за лінію дерев.

Гігантські мозаїки поширюються завдяки вітру, який переносить їхнє насіння на нові місця Фото: Alamy

"Велетні" гори Кіліманджаро

Більшість гігантських мозаїків насправді не набагато вищі за людину, проте деякі можуть досягати висоти 6-9 метрів. До речі, вчені вважають, що вертикальний ріст дерев насправді є ще однією адаптацією до умов на горі Кіліманджаро, оскільки рослини отримують більше сонячного світла, чим вище вони ростуть.

Однак ріст хрестовиків вимагає часу: дерева виростають лише на 2,5-5 сантиметрів на рік, що вказує на те, що найвищі екземпляри насправді можуть бути не молодшими за 100 років.

Згідно з генетичним дослідженням ботаніків, жовтозілля колонізувало Кіліманджаро впродовж останнього мільйона років, а гігантське жовтозілля еволюціонувало, коли певні види адаптувалися до несприятливих умов і мігрували в гори.

Відомо, що гігантські хрестовики запилюються комахами, які відвідують жовті квіти рослин. Після запилення квіти перетворюються на пухнасті насіннєві головки, які розносяться вітром у нові місця.

Раніше Фокус писав про те, що сніги Кіліманджаро тануть через вирубку дерев.