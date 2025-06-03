Не фиксирован при рождении: почему на самом деле глаза младенцев меняют цвет

Первые фотографии новорожденного малыша могут запечатлеть его милые детские глаза голубого оттенка, однако уже к первому дню рождения они могут изменить цвет — например, превратятся в карие. Исследователи рассказали, почему это происходит.

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Об этом пишет Popular Science.

Цвет глаз на самом деле не фиксирован при рождении. По словам доктора Ребекки Часновиц, доцента кафедры педиатрии в Университете Северной Каролины в Медицинской школе Чапел-Хилл, оттенок наших глаз может измениться в результате ряда биологических процессов, в том числе:

меланин;

воздействие солнца;

генетика.

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В то же время важно понимать, что не все глаза младенцев меняют цвет. Но если младенцы рождаются со светлыми глазами, то иногда их глаза медленно темнеют в течение первого года.

Как глаза младенцев меняют цвет

Меланоциты — специализированные клетки в глазах ребенка, вырабатывающие белок под названием меланин, который изменяет кожу, а также затемняет наши радужки — цветную часть глаза. По данным Национальной медицинской библиотеки, чем больше меланина, или пигмента, в передней части радужки, тем темнее будут наши глаза.

У людей с карими глазами, самым распространенным оттенком в мире, больше меланина, чем у людей с более светлыми оттенками. В то же время у людей с голубыми глазами нет меланина в передней части радужки, а у людей с зелеными или карими глазами в глазах светло-коричневый пигмент.

Когда дети подвергаются воздействию солнечного света, эти специализированные клетки — меланоциты — становятся более активными, вырабатывая больше меланина. Обычное воздействие солнца — все, что нужно, чтобы вызвать изменения, например, регулярные прогулки с коляской или рассеянный свет в доме.

Генетика добавляет еще один уровень к процессу, определяя, сколько меланина будет вырабатывать радужка человека. Но, в отличие от простых моделей наследования, цвет глаз не определяется одним геном. Несколько генетических маркеров влияют на конечный оттенок, что не всегда позволяет легко предсказать конечный результат.

От чего зависит цвет глаз ребенка

Простыми словами, если у обоих родителей глаза карие, это вовсе не значит, что у их детей они будут такими же. Например, у двух людей с более светлыми глазами с большей вероятностью родится ребенок со светлыми глазами, а у людей с темными глазами — с темными. Но если у бабушки или дедушки светлые глаза, у них могут оказаться светлые глаза. Если у одного родителя глаза светлые, а у другого темные — это своего рода лотерея.

Небольшое исследование 192 младенцев в Медицинской школе Стэнфордского университета, проведенное в 2016 году, показало, что около 63% родились с карими глазами, около 21% — с голубыми, 6% — с карими или зелеными глазами, а оставшиеся 10% не могут быть отнесены к одной цветовой категории.

Когда глаза окончательно меняют цвет

Родители, как правило, замечают некоторые изменения в цвете глаз ребенка в течение первых шести месяцев и этот переход продолжается до первого дня рождения. Однако, по словам исследователей, есть редкие исключения, когда родителям следует обращаться внимание на цвет глаз новорожденных.

Например, наличие одного голубого глаза и одного темного глаза может указывать на генетический синдром, называемый синдромом Ваарденбурга, который требует медицинского вмешательства.

Косоглазие или блуждающие глаза также не являются чем-то необычным у новорожденных, сказала она. Однако к четырем-шести месяцам, если проблема не решена, она обычно рекомендует обратиться к окулисту.

Ранее Фокус писал о том, что у людей с голубыми глазами нашли "суперсилу": эволюция преподнесла им подарок.