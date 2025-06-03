Не фіксований при народженні: чому насправді очі немовлят змінюють колір

Перші фотографії новонародженого малюка можуть закарбувати його милі дитячі очі блакитного відтінку, проте вже до першого дня народження вони можуть змінити колір — наприклад, перетворяться на карі. Дослідники розповіли, чому це відбувається.

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Про це пише Popular Science.

Колір очей насправді не фіксований при народженні. За словами доктора Ребеки Часновіц, доцента кафедри педіатрії в Університеті Північної Кароліни в Медичній школі Чапел-Гілл, відтінок наших очей може змінитися внаслідок низки біологічних процесів, зокрема:

меланін;

вплив сонця;

генетика.

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Водночас важливо розуміти, що не всі очі немовлят змінюють колір. Але якщо немовлята народжуються зі світлими очима, то іноді їхні очі повільно темніють протягом першого року.

Як очі немовлят змінюють колір

Меланоцити — спеціалізовані клітини в очах дитини, що виробляють білок під назвою меланін, який змінює шкіру, а також затемнює наші райдужки — кольорову частину ока. За даними Національної медичної бібліотеки, що більше меланіну, або пігменту, у передній частині райдужки, то темнішими будуть наші очі.

У людей із карими очима, найпоширенішим відтінком у світі, більше меланіну, ніж у людей зі світлішими відтінками. Водночас у людей із блакитними очима немає меланіну в передній частині райдужної оболонки, а в людей із зеленими або карими очима в очах світло-коричневий пігмент.

Коли діти піддаються впливу сонячного світла, ці спеціалізовані клітини — меланоцити — стають активнішими, виробляючи більше меланіну. Звичайний вплив сонця — все, що потрібно, щоб викликати зміни, наприклад, регулярні прогулянки з коляскою або розсіяне світло в будинку.

Генетика додає ще один рівень до процесу, визначаючи, скільки меланіну вироблятиме райдужка людини. Але, на відміну від простих моделей успадкування, колір очей не визначається одним геном. Кілька генетичних маркерів впливають на кінцевий відтінок, що не завжди дає змогу легко передбачити кінцевий результат.

Від чого залежить колір очей дитини

Простими словами, якщо в обох батьків очі карі, це зовсім не означає, що в їхніх дітей вони будуть такими ж. Наприклад, у двох людей зі світлішими очима з більшою ймовірністю народиться дитина зі світлими очима, а у людей із темними очима — з темними. Але якщо у бабусі чи дідуся світлі очі, у них можуть виявитися світлі очі. Якщо в одного з батьків очі світлі, а в іншого темні — це свого роду лотерея.

Невелике дослідження 192 немовлят у Медичній школі Стенфордського університету, проведене 2016 року, засвідчило, що приблизно 63% народилися з карими очима, приблизно 21% — із блакитними, 6% — із карими або зеленими очима, а 10%, що залишилися, не можна зарахувати до жодної колірної категорії.

Коли очі остаточно змінюють колір

Батьки, як правило, помічають деякі зміни в кольорі очей дитини протягом перших шести місяців і цей перехід триває до першого дня народження. Однак, за словами дослідників, є рідкісні винятки, коли батькам слід звертати увагу на колір очей новонароджених.

Наприклад, наявність одного блакитного ока та одного темного ока може вказувати на генетичний синдром, званий синдромом Ваарденбурга, який вимагає медичного втручання.

Косоокість або блукаючі очі також не є чимось незвичайним у новонароджених, сказала вона. Однак до чотирьох-шести місяців, якщо проблема не вирішена, вона зазвичай рекомендує звернутися до окуліста.

Раніше Фокус писав про те, що у людей з блакитними очима знайшли "суперсилу": еволюція піднесла їм подарунок.