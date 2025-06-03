На Луне закопан "клад" из платины и других драгоценных металлов: его стоимость 1 трлн долларов

Ученые считают, что на Луне может находиться платина и другие драгоценные металлы, стоимость которых составляет более триллиона долларов. Это может означать, что добыча на Луне окажется более экономически выгодной, чем разведка на астероидах.

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Ученые считают, что на Луне может находиться платина и другие драгоценные металлы, стоимость которых составляет более триллиона долларов. Это может означать, что добыча на Луне окажется более экономически выгодной, чем разведка на астероидах.

Об этом сообщает New Scientist.

Независимый исследователь из Канады Джаянт Ченнамангалам со своими коллегами изучили возможность того, что на поверхности Луны могли остаться металлы платиновой группы после падения астероидов. В эту группу металлов входят платина, палладий, родий, рутений, иридий и осмий.

“Сегодня астрономия существует для того, чтобы удовлетворить наше любопытство. У этого очень мало практических применений, и в основном он оплачивается деньгами налогоплательщиков, а это означает, что финансирование исследований зависит от государственной политики. Если мы сможем монетизировать космические ресурсы — будь то на Луне или на астероидах — частные предприятия будут инвестировать в исследование Солнечной системы”, - говорит автор исследования.

Команда смоделировала количество лунных кратеров, которые были созданы металлическими астероидами, количество астероидов с достаточной концентрацией таких металлов, а также сколько из них упали на Луну с необходимой скоростью. Ученые выяснили, что примерно из 1,3 млн кратеров на Луне, чей диаметр составляет более километра, почти 6500 были образованы нужными астероидами.

“На Луне может быть гораздо больше кратеров с рудоносными астероидными остатками, чем доступных рудоносных астероидов”, - подчеркивает Ченнамангалам.

Согласно его подсчетам, в лунных кратерах может содержаться платина и другие металлы стоимостью 1 трлн долларов.

Также сам процесс добычи на Луне будет гораздо проще, чем на астероидах, так как большинство из них намного дальше нашего спутника и почти не имеют гравитации. Как известно, гравитация Луны составляет всего одну шестую от земной, но и этого будет достаточно, чтобы упростить добычу полезных ископаемых.

Правда, с юридической точки зрения все может оказаться сложнее. Договор о космосе 1967 года остается краеугольным камнем международного космического права, устанавливая правила для всех видов деятельности за пределами Земли, включая добычу космических ресурсов. В нем говорится, что “космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению путем провозглашения суверенитета, путем использования или оккупации или любыми другими способами”, но спорным является вопрос о том, являются ли астероиды “небесными телами” и является ли частная добыча является “национальным присвоением”.

Некоторые сравнивают добычу полезных ископаемых на астероидах с международным рыболовством, которое разрешено, хотя никто не владеет открытым морем, но было бы сложнее привести тот же аргумент в отношении добычи полезных ископаемых на Луне.

Напомним, ученые рассказали, как люди будут добывать полезные ископаемые на астероидах. За какими небесными телами наблюдают астрономы, подсчитывая будущие барыши, и когда человечество сможет добывать ресурсы в космосе.