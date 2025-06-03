На Місяці закопаний "скарб" із платини та інших дорогоцінних металів: його вартість 1 трлн доларів

Учені вважають, що на Місяці може міститися платина та інші дорогоцінні метали, вартість яких становить понад трильйон доларів. Це може означати, що видобуток на Місяці виявиться більш економічно вигідним, ніж розвідка на астероїдах.

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Учені вважають, що на Місяці може міститися платина та інші дорогоцінні метали, вартість яких становить понад трильйон доларів. Це може означати, що видобуток на Місяці виявиться більш економічно вигідним, ніж розвідка на астероїдах.

Про це повідомляє New Scientist.

Незалежний дослідник із Канади Джаянт Ченнамангалам зі своїми колегами вивчили можливість того, що на поверхні Місяця могли залишитися метали платинової групи після падіння астероїдів. До цієї групи металів входять платина, паладій, родій, рутеній, іридій та осмій.

"Сьогодні астрономія існує для того, щоб задовольнити нашу цікавість. У цього дуже мало практичних застосувань, і здебільшого він оплачується грошима платників податків, а це означає, що фінансування досліджень залежить від державної політики. Якщо ми зможемо монетизувати космічні ресурси — чи то на Місяці, чи то на астероїдах — приватні підприємства інвестуватимуть у дослідження Сонячної системи", — каже автор дослідження.

Команда змоделювала кількість місячних кратерів, які були створені металічними астероїдами, кількість астероїдів із достатньою концентрацією таких металів, а також скільки з них упали на Місяць із необхідною швидкістю. Науковці з'ясували, що приблизно з 1,3 млн кратерів на Місяці, чий діаметр становить понад кілометр, майже 6500 були утворені потрібними астероїдами.

"На Місяці може бути набагато більше кратерів із рудоносними астероїдними залишками, ніж доступних рудоносних астероїдів", — підкреслює Ченнамангалам.

Згідно з його підрахунками, у місячних кратерах може міститися платина та інші метали вартістю 1 трлн доларів.

Також сам процес видобутку на Місяці буде набагато простішим, ніж на астероїдах, тому що більшість із них набагато далі нашого супутника і майже не мають гравітації. Як відомо, гравітація Місяця становить лише одну шосту від земної, але і цього буде достатньо, щоб спростити видобуток корисних копалин.

Щоправда, з юридичного погляду все може виявитися складнішим. Договір про космос 1967 року залишається наріжним каменем міжнародного космічного права, встановлюючи правила для всіх видів діяльності за межами Землі, включно з видобутком космічних ресурсів. У ньому йдеться про те, що "космічний простір, включно з Місяцем та іншими небесними тілами, не підлягає національному привласненню шляхом проголошення суверенітету, шляхом використання або окупації чи будь-якими іншими способами", але спірним є питання про те, чи є астероїди "небесними тілами" та чи є приватний видобуток "національним привласненням".

Дехто порівнює видобуток корисних копалин на астероїдах з міжнародним рибальством, яке дозволено, хоча ніхто не володіє відкритим морем, але було б складніше навести той самий аргумент щодо видобутку корисних копалин на Місяці.

Нагадаємо, вчені розповіли, як люди видобуватимуть корисні копалини на астероїдах. За якими небесними тілами спостерігають астрономи, підраховуючи майбутні бариші, і коли людство зможе видобувати ресурси в космосі.