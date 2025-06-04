На Земле живет больше людей, чем предполагалось: где-то "потерялись" несколько миллиардов

Новое исследование показало, что количество живущих на Земле людей может быть серьезно недооценено. И речь может идти о нескольких миллиардах человек.

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Об этом сообщает Futurism.

Согласно данным организации ООН, по состоянию на прошлое лето на Земле проживало около 8,2 млрд человек. Но новое исследование говорит о том, что во время оценки могли быть “потеряны” от сотен миллионов до нескольких миллиардов человек.

Такое открытие может показаться тревожным. Но, по словам профессора Лондонского университета королевы Марии Джонатана Кеннеди, данные о перенаселении “редко заключаются только в цифрах”.

“Они отражают борьбу за власть над тем, какие жизни имеют значение, а кто является обузой или угрозой, и в конце концов, как должно выглядеть будущее”, - говорит Кеннеди.

Данные ООН основываются на переписи и плотности населения во всем мире. Но при использовании другой методологии, которой воспользовался научный сотрудник Университета Аалто Йосиас Ланг-Риттер и его коллеги, количество живущих на Земле людей может оказаться гораздо больше.

Основная причина этого кроется в том, что наборы данных из сельской местности часто неполны и не могут быть в полной мере надежными. Исследователи обнаружили “большие расхождения между изученными наборами”. По их словам это означает, что “сельское население, даже в самых точных наборах данных, недооценено вдвое”.

Также Кеннеди подчеркивает, что исторически вопрос перенаселения раздувался до невероятных размеров. Данные ООН говорят о том, что численность людей на Земле стабилизируется, достигнув своего пика к середине 2080-х годов, а дальше начнет сокращаться.

“Такое количество людей окажет значительное давление на ресурсы планеты. Но если потребление будет управляемо, а также будут разработаны устойчивые технологии, мир избежит апокалиптического сценария”, - добавляет Кеннеди.

Другие же, в числе которых и Илон Макс, считают перенаселение на Земле гораздо большей угрозой.

“Демографический коллапса потенциально является самым большим риском для будущего всей цивилизации”, - заявлял Илон Маск еще в 2021 году.

Конечно, существует большое количество других экзистенциальных угроз, которые грозят человечеству, от изменения климата до истощения ресурсов и необратимой потери биоразнообразия. Но опасения по поводу перенаселения чаще обращают больше внимания на этнонационализм и предполагаемую угрозу того, что иммигранты положат конец “западной цивилизации”, предупредил Кеннеди.

“Эти люди беспокоятся о том, что их страны будут неизгладимо изменены массовой миграцией. Но суровая правда заключается в том, что через несколько десятилетий наши сокращающиеся, стареющие общества будут отчаянно нуждаться в этих новичках для уплаты налогов и работы в сфере здравоохранения и социальной помощи”, - подытожил эксперт.

“Такое видение будущего может тревожить некоторых, но альтернатива гораздо хуже”, — добавил Кеннеди.

Напомним, ученые рассказали, когда численность населения мира достигнет пика и что будет дальше. Исследователи рассказали, когда численность населения планеты достигнет своего максимума и что далее произойдет с человечеством.