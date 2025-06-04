На Землі живе більше людей, ніж передбачалося: десь "загубилися" кілька мільярдів

Нове дослідження показало, що кількість людей, які живуть на Землі, може бути серйозно недооцінена. І мова може йти про кілька мільярдів людей.

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Про це повідомляє Futurism.

Згідно з даними організації ООН, станом на минуле літо на Землі проживало близько 8,2 млрд осіб. Але нове дослідження свідчить про те, що під час оцінки могли бути "втрачені" від сотень мільйонів до кількох мільярдів людей.

Таке відкриття може здатися тривожним. Але, за словами професора Лондонського університету королеви Марії Джонатана Кеннеді, дані про перенаселення "рідко полягають тільки в цифрах".

"Вони відображають боротьбу за владу над тим, які життя мають значення, а хто є тягарем або загрозою, і врешті-решт, який вигляд має мати майбутнє", — каже Кеннеді.

Дані ООН ґрунтуються на переписі та щільності населення в усьому світі. Але при використанні іншої методології, якою скористався науковий співробітник Університету Аалто Йосіас Ланг-Ріттер і його колеги, кількість людей, що живуть на Землі, може виявитися набагато більшою.

Основна причина цього криється в тому, що набори даних із сільської місцевості часто неповні і не можуть бути повною мірою надійними. Дослідники виявили "великі розбіжності між вивченими наборами". За їхніми словами це означає, що "сільське населення, навіть у найточніших наборах даних, недооцінене вдвічі".

Також Кеннеді підкреслює, що історично питання перенаселення роздувалося до неймовірних розмірів. Дані ООН говорять про те, що чисельність людей на Землі стабілізується, досягнувши свого піку до середини 2080-х років, а далі почне скорочуватися.

"Така кількість людей чинитиме значний тиск на ресурси планети. Але якщо споживання буде керованим, а також будуть розроблені стійкі технології, світ уникне апокаліптичного сценарію", — додає Кеннеді.

Інші ж, серед яких і Ілон Макс, вважають перенаселення на Землі набагато більшою загрозою.

"Демографічний колапс потенційно є найбільшим ризиком для майбутнього всієї цивілізації", — заявляв Ілон Маск ще 2021 року.

Звісно, існує велика кількість інших екзистенціальних загроз, які загрожують людству, від зміни клімату до виснаження ресурсів і незворотної втрати біорізноманіття. Але побоювання з приводу перенаселення частіше звертають більше уваги на етнонаціоналізм і передбачувану загрозу того, що іммігранти покладуть край "західній цивілізації", попередив Кеннеді.

"Ці люди турбуються про те, що їхні країни будуть незгладимо змінені масовою міграцією. Але сувора правда полягає в тому, що за кілька десятиліть наші суспільства, що скорочуються і старіють, будуть відчайдушно потребувати цих новачків для сплати податків і роботи у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги", — підсумував експерт.

"Таке бачення майбутнього може тривожити декого, але альтернатива набагато гірша", — додав Кеннеді.

Нагадаємо, вчені розповіли, коли чисельність населення світу досягне піку і що буде далі. Дослідники розповіли, коли чисельність населення планети досягне свого максимуму і що далі станеться з людством.