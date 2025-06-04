Кто закидывает все эти кеды на провода и почему никогда не стоит их снимать: найден ответ

Бросание обуви имеет свое название и происходит по всему миру по целому ряду причин. Исследователи назвали некоторые из наиболее распространенных теорий и рассказали, почему не стоит спешить снимать их с линий электропередач.

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Об этом пишет IFLScience.

Шоефити — поведение, известное как бросание обуви, которое наблюдается по всему миру и, как утверждают ученые, происходит по целому ряду причин. Исследователи назвали несколько распространенных теорий, стоящих за этим странным поведением.

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Способ почтить мертвы

Тысячелетиями люди увековечивают память умерших, обустраивая могилы и места захоронения — такие памятки датируются еще неандертальцами. С тех пор человечество придумало множество способов почтить память погибших близких, от Memento Mori до развешивания обуви на линиях электропередач.

К слову, недавно в одной из социальных сетей разгорелся скандал, когда один пользователь опубликовал видео, на котором срезал обувь, висящую на проводах для продажи. В ролике он заявил, что некоторые думают о территории банд, когда смотрят на висящую на проводах обувь, однако, по его словам, он видит лишь "прибыль". В то же время другие пользователи отметили, что обувь на проводах также может быть способом почтить умерших.

Территория банд

Еще одна теория заключается в драматичном делении территорий: предполагается, что кеды на проводах — маркер "деятельности банды", помечающий территорию или передающий некое сообщение, например, о том, что в этом месте можно купить наркотики.

С другой стороны, исследователи признают, что нет одного универсального ответа на вопрос о том, почему люди бросают обувь через линии электропередач. Ранее исследователи также поговорили с заключенным тюрьмы штата Миссури Патриком Старром, который ранее являлся высокопоставленным членом банды Bloods. По его словам, в Канзас-Сити кеды на проводах действительно использовались для того, чтобы пометить свой район. Другие заключенные также отмечали, что обувь на проводах являлась напоминанием об участниках банд, которые погибли.

Насмешки

В среднем столб электропередач имеет высоту около 10 метров, что делает его отличным местом для бросания чьих-то кроссовок, если ваша задача разозлить кого-то. Так как линии электропередач достаточно высоки, чтобы до них невозможно было дотянуться и опасны — они стали местом, часто используемым для насмешек.

Чем опасны линии электропередач

По словам исследователей, дело в том что ношение резиновых перчаток или обуви на резиновой подошве не способно защитить человека от удара током от линий электропередач. Именно поэтому ученые не советуют пытаться снимать обувь, висящую на проводах.

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