Хто закидає всі ці кеди на дроти і чому ніколи не варто їх знімати: знайдено відповідь

Кидання взуття має свою назву і відбувається по всьому світу з цілої низки причин. Дослідники назвали деякі з найпоширеніших теорій і розповіли, чому не варто поспішати знімати їх з ліній електропередач.

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Про це пише IFLScience.

Шоефіті — поведінка, відома як кидання взуття, що спостерігається в усьому світі та, як стверджують науковці, відбувається з цілої низки причин. Дослідники назвали кілька поширених теорій, що стоять за цією дивною поведінкою.

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Спосіб вшанувати мертвих

Тисячоліттями люди увічнюють пам'ять померлих, облаштовуючи могили та місця поховання — такі пам'ятки датуються ще неандертальцями. Відтоді людство вигадало безліч способів вшанувати пам'ять загиблих близьких, від Memento Mori до розвішування взуття на лініях електропередач.

До речі, нещодавно в одній із соціальних мереж розгорівся скандал, коли один користувач опублікував відео, на якому зрізав взуття, яке висіло на дротах, для продажу. У ролику він заявив, що дехто думає про територію банд, коли дивиться на взуття, що висить на дротах, однак, за його словами, він бачить лише "прибуток". Водночас інші користувачі зазначили, що взуття на дротах також може бути способом вшанувати померлих.

Територія банд

Ще одна теорія полягає в драматичному поділі територій: припускають, що кеди на дротах — маркер "діяльності банди", що позначає територію або передає якесь повідомлення, наприклад, про те, що в цьому місці можна купити наркотики.

З іншого боку, дослідники визнають, що немає однієї універсальної відповіді на питання про те, чому люди кидають взуття через лінії електропередач. Раніше дослідники також поговорили з ув'язненим в'язниці штату Міссурі Патріком Старром, який раніше був високопоставленим членом банди Bloods. За його словами, у Канзас-Сіті кеди на дротах справді використовували для того, щоб позначити свій район. Інші ув'язнені також зазначали, що взуття на дротах було нагадуванням про учасників банд, які загинули.

Насмішки

У середньому стовп електропередач має висоту майже 10 метрів, що робить його чудовим місцем для кидання чиїхось кросівок, якщо ваше завдання розлютити когось. Оскільки лінії електропередач досить високі, щоб до них неможливо було дотягнутися, і небезпечні, вони стали місцем, яке часто використовують для насмішок.

Чим небезпечні лінії електропередач

За словами дослідників, річ у тім, що носіння гумових рукавичок або взуття на гумовій підошві не здатне захистити людину від удару струмом від ліній електропередач. Саме тому вчені не радять намагатися знімати взуття, що висить на дротах.

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