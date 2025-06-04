Только одна страна в мире может прокормить себя сама: и это не мировой лидер

На данный момент мировая политика не выглядит сплоченной, в связи с этим ученые решили проверить, какие страны мира могли бы прокормить себя самостоятельно. Исследование показало, что это смогла лишь одна страна в мире.

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Об этом сообщает Science Alert.

Исследование было проведено учеными из Геттингенского университета и Эдинбургского университета. Команда собрала данные о производстве продуктов питания из 186 стран мира. Результаты показали, что страна в Южной Америке Гайана – единственная, которая может быть полностью самодостаточно во всех 7 основных группах продуктов питания.

На втором месте оказались Китай и Вьетнам, они производят достаточно продуктов питания, чтобы удовлетворить спрос населения в 6 из 7 категорий.

Лишь одна из семи стран достигает квоты в 5 или более группах продуктов питания, в это же время более трети являются самодостаточными в 2 и менее группах.

Афганистан, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Макао, Катар и Йемен не достигают самодостаточности ни в одной группе продуктов питания.

Даже экономические союзы из нескольких стран, демонстрируют схожие тенденции. К примеру, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива достигает самодостаточности только в мясе, а союзы в Западной Африке и Карибском бассейне достигают целей только в двух группах. Ни один из этих экономических союзов не производит достаточно овощей, чтобы прокормить все население.

Для того, чтобы заполнять эти пробелы, большинство стран полагаются на торговлю. Но многие из них по-прежнему зависят от одного торгового партнера в более чем половине своего импорта, что делает их особенно уязвимыми к рыночным потрясениям.

Поддержание разнообразных торговых сетей между странами и регионами имеет решающее значение для будущих поставок продовольствия, говорят авторы исследования.

“Международная торговля продуктами питания и сотрудничество необходимы для здорового и устойчивого питания. Однако сильная зависимость от импорта из отдельных стран может сделать страны уязвимыми. Создание устойчивых цепочек поставок продовольствия имеет решающее значение для обеспечения общественного здравоохранения”, — говорит Йонас Стель, экономист по вопросам развития в Геттингенском университете.

Напомним, ученые считают, что будущее Земли зависит от наполовину веганов. Исследователи пришли к выводу, что климатический кризис может быть решен с помощью перехода на 50% веганство — это поможет сдержать изменение климата.