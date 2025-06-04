Тільки одна країна у світі може прогодувати себе сама: і це не світовий лідер

Наразі світова політика не виглядає згуртованою, у зв'язку з цим вчені вирішили перевірити, які країни світу могли б прогодувати себе самостійно. Дослідження показало, що це змогла лише одна країна у світі.

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Про це повідомляє Science Alert.

Дослідження було проведено вченими з Геттінгенського університету та Единбурзького університету. Команда зібрала дані про виробництво харчових продуктів зі 186 країн світу. Результати показали, що країна в Південній Америці Гаяна — єдина, яка може бути повністю самодостатньою у всіх 7 основних групах харчових продуктів.

На другому місці опинилися Китай і В'єтнам, вони виробляють достатньо харчових продуктів, щоб задовольнити попит населення в 6 із 7 категорій.

Лише одна із семи країн досягає квоти в 5 або більше групах харчових продуктів, водночас понад третина є самодостатніми у 2 і менше групах.

Афганістан, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Макао, Катар і Ємен не досягають самодостатності в жодній групі харчових продуктів.

Навіть економічні союзи з кількох країн, демонструють схожі тенденції. Приміром, Рада співробітництва арабських держав Перської затоки досягає самодостатності тільки в м'ясі, а союзи в Західній Африці та Карибському басейні досягають цілей тільки у двох групах. Жоден із цих економічних союзів не виробляє достатньо овочів, щоб прогодувати все населення.

Для того, щоб заповнювати ці прогалини, більшість країн покладаються на торгівлю. Але багато хто з них, як і раніше, залежать від одного торгового партнера в більш ніж половині свого імпорту, що робить їх особливо вразливими до ринкових потрясінь.

Підтримка різноманітних торгівельних мереж між країнами та регіонами має вирішальне значення для майбутніх поставок продовольства, кажуть автори дослідження.

"Міжнародна торгівля харчовими продуктами та співпраця необхідні для здорового та сталого харчування. Однак сильна залежність від імпорту з окремих країн може зробити країни вразливими. Створення стійких ланцюжків постачання продовольства має вирішальне значення для забезпечення громадської охорони здоров'я", — каже Йонас Стель, економіст з питань розвитку в Геттінгенському університеті.

Нагадаємо, вчені вважають, що майбутнє Землі залежить від наполовину веганів. Дослідники дійшли висновку, що кліматична криза може бути вирішена за допомогою переходу на 50% веганство — це допоможе стримати зміну клімату.