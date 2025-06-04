На пляже найдена самая неуловимая рыба в мире: ее также считают самой длинной (фото)

Местные жители просто прогуливались по территории пляжа Оушен-Бич в Тасмании, когда наткнулись на нечто удивительное — самую длинную среди всех костных рыб в мире. Представители этого вида, как правило, обитают глубоко в океане, а потому их редко можно встретить на поверхности.

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Об этом пишет ABC News.

Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, причем самые любопытные из них обитают в сумеречной зоне океана — глубины, куда не проникает солнечный свет.

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Самая неуловимая рыба в мире

Существо, обнаруженное на пляже в Тасмании также известно как "рыба Судного дня", или рыба-ремень. Этот вид считается одним из самых неуловимых в мире, а также самой крупной среди всех крупных рыб, ныне живущих в земных океанах.

Большую часть своей жизни рыба-ремень проводит в глубокой толще океана, а потому ее редко можно встретить на поверхности. В результате появление гигантской рыбы на поверхности океана или на пляжах начали сопоставлять с рассказами о морских змеях и стихийных бедствиях — отсюда и название "рыба Судного дня".

По словам местных жителей, обнаруживших рыбу, ее длина составляла около 2,5-3 метров и имела некоторые повреждения, но в остальном была в хорошем состоянии. Отдыхающие также сфотографировали рыбу и выложили фото в социальных сетях — ученые CSIRO заметили снимок и связались с местными жителями. Эксперты также взяли образцы рыбы, чтобы исследовать ее.

Выброшенная на берег рыба достигала около 3 метров Фото: Sybil Robertson

Предвестник Судного дня

По словам биолога рыб и доцента Института морских и антарктических исследований Университета Тасмании Невилла Барретта, рыба-ремень очень редко появляется на поверхности океана. Ее также редко можно обнаружить выброшенной на берег.

Рыба-ремень все еще остается мало изученной, однако, по словам доктора Барретта, представители вида могут вырастать до 8 метров и живут в открытом океане на глубине от 150 до 1 километра под поверхностью. Как правило, они питаются ракообразными и все еще мало известно о том, как долго они живут. Некоторые эксперты считают, что ремнезубам требуется не менее 20-30 лет, чтобы достичь такой длины, а максимальная продолжительность может превышать 100 лет.

Несмотря на то, что в последнее время появляется все больше сообщений о появлении рыбы Судного дня, на самом деле, по словам ученым, очень мало людей видели ее живой. Большинство представителей этого вида после смерти остаются на морском дне, но порой, когда рыбы больны, они всплывают на поверхность — ученые все еще не знают, почему это происходит.

По словам ихтиолога CSIRO Джона Погоноски, в Австралии обитают два вида ремнезуба. Один из них имеет десятки записей в южной Австралии, а другой, тропический вид, был замечен всего несколько раз.

Ремненосная рыба ассоциируется со стихийными бедствиями и плохими новостями, и миф возродился, когда многие из рыб были замечены до землетрясения в Тохоку в 2011 году и цунами в Японии. Доктор Барретт сказал, что нет никаких доказательств того, что рыба может чувствовать стихийное бедствие.

Редко встречающаяся в природе рыба-ремень связана с мифами о стихийных бедствиях и морских змеях Фото: Catalina Island Marine Institute

Ранее Фокус писал о том, что за последние 120 лет рыба "Судного дня" появилась на поверхности океана уже 20 раз.