На пляжі знайдена найбільш невловна риба у світі: її також вважають найдовшою (фото)

Місцеві жителі просто прогулювалися територією пляжу Оушен-Біч у Тасманії, коли натрапили на дещо дивовижне — найдовшу серед усіх кісткових риб у світі. Представники цього виду, як правило, мешкають глибоко в океані, а тому їх рідко можна зустріти на поверхні.

Related video

Про це пише ABC News.

Океан покриває понад половину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, причому найцікавіші з них мешкають у сутінковій зоні океану — глибини, куди не проникає сонячне світло.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найневловиміша риба у світі

Істота, виявлена на пляжі в Тасманії, також відома як "риба Судного дня", або риба-ремінь. Цей вид вважається одним із найбільш невловних у світі, а також найбільшою серед усіх великих риб, які нині живуть у земних океанах.

Більшу частину свого життя риба-ремінь проводить у глибокій товщі океану, а тому її рідко можна зустріти на поверхні. У результаті появу гігантської риби на поверхні океану або на пляжах почали зіставляти з розповідями про морських змій і стихійні лиха — звідси і назва "риба Судного дня".

За словами місцевих жителів, які виявили рибу, її довжина становила близько 2,5-3 метрів і мала деякі пошкодження, але в іншому була в хорошому стані. Відпочивальники також сфотографували рибу і виклали фото в соціальних мережах — вчені CSIRO помітили знімок і зв'язалися з місцевими жителями. Експерти також взяли зразки риби, щоб дослідити її.

Викинута на берег риба сягала близько 3 метрів Фото: Sybil Robertson

Провісник Судного дня

За словами біолога риб і доцента Інституту морських і антарктичних досліджень Університету Тасманії Невілла Барретта, риба-ремінь дуже рідко з'являється на поверхні океану. Її також рідко можна виявити викинутою на берег.

Риба-ремінь все ще залишається мало вивченою, однак, за словами доктора Барретта, представники виду можуть виростати до 8 метрів і живуть у відкритому океані на глибині від 150 до 1 кілометра під поверхнею. Як правило, вони харчуються ракоподібними й все ще мало відомо про те, як довго вони живуть. Деякі експерти вважають, що ремнезубам потрібно не менше 20-30 років, щоб досягти такої довжини, а максимальна тривалість може перевищувати 100 років.

Попри те, що останнім часом з'являється все більше повідомлень про появу риби Судного дня насправді за словами вчених, дуже мало людей бачили її живою. Більшість представників цього виду після смерті залишаються на морському дні, але часом, коли риби хворі, вони виринають на поверхню — вчені все ще не знають, чому це відбувається.

За словами іхтіолога CSIRO Джона Погоноскі, в Австралії мешкають два види ремнезуба. Один із них має десятки записів у південній Австралії, а інший, тропічний вид, був помічений лише кілька разів.

Ремненосна риба асоціюється зі стихійними лихами та поганими новинами, і міф відродився, коли багато хто з риб був помічений до землетрусу в Тохоку у 2011 році й цунамі в Японії. Доктор Барретт сказав, що немає жодних доказів того, що риба може відчувати стихійне лихо.

Риба-ремінь, що рідко трапляється в природі, пов'язана з міфами про стихійні лиха і морських змій Фото: Catalina Island Marine Institute

Раніше Фокус писав про те, що за останні 120 років риба "Судного дня" з'явилася на поверхні океану вже 20 разів.