Собаки и кошки видят сны, как люди: ученые рассказали, что им снится

Наши пушистые друзья, увы, не могут рассказать, видят ли они сны и что именно им снится. Тем не менее, большинство владельцев собак неоднократно наблюдали, как их любимцы куда-то бегут во сне или издают разные звуки.

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Об этом сообщает Discover.

Наука не исключает, что нашим питомцам могут сниться сны. Хотя сны собак не были исследованы как таковые, но ученые могут сделать предположения на основе знаний об их близких родственниках.

Быстрый сон у млекопитающих

У человека, большинство ярких снов, происходят во время фазы быстрого сна (REM-сон).

“Эта стадия сна очень похожа у всех млекопитающих”, - говорит Дейрдре Барретт из Гарвардского университета.

К примеру, у китов и дельфинов одна часть мозга всегда бодрствует, поэтому вряд ли они могут видеть сны такими, какими мы их знаем. Но другие млекопитающие, от мышей до слонов, видимо, по-настоящему видят сны.

Наука не может подтвердить это на примере самих животных. Но в 2001 году нейробиолог из Массачусетского технологического института Мэтью Уилсон частично нашел способ это сделать.

Сперва он исследовал активность мозга крыс, когда они бегали по лабиринту. После этого, когда животные засыпали и входили в фазу быстрого сна, их мозг снова отсканировали и обнаружили паттерны нейронной активации. Это походило на то, что крысы снова переживали свой день во сне. Это соответствует идее о том, что сны помогают обрабатывать и сохранять воспоминания, люди справляются с этой задачей во сне более эффективно.

Кошки могут видеть сны

У экспертов есть основания полагать, что кошки тоже видят сны. Такое утверждение основано на новаторском исследовании сна французского нейробиолога Мишеля Жуве. В 1950-х года ученый выяснил, что часть ствола мозга, который называется мостом, играет важную роль в регуляции мышечного тонуса во время сна. Эта часть мозга, по сути, мешает нам ходить и заниматься другой активностью во сне. Когда ученый удалил эту часть моста у кошек, то они начали двигаться так же, как и во время бодрствования.

Мозг кошек оставался в фазе быстрого сна, но при этом животные бегали, прыгали, ухаживали за собой и так далее.

“Очевидно, что во сне эти кошки преследовали добычу, нападали и играли. Поэтому вероятно, кошкам действительно снятся сны”, - говорит Баррет.

Снятся ли сны собакам

Ученые не исключают, что такие сны снятся и собакам, но какими они могут быть? Одна из популярных теорий сновидений — гипотеза непрерывности, которая утверждает, что сны строятся из материала бодрствующей жизни.

Иными словами, нам ночью снится то, что мы пережили днем во время своего бодрствования. В случае с собаками это может быть игры, погоня за белками, любимые игрушки и конечно же, хозяева. Но сны иногда очень сильно отличаются от реальности, поэтому, возможно это преследует и собак.

“Их любимые предметы и занятия, вероятно, будут во снах. Но они могут происходить каким-то сюрреалистичным или гиперболизированным образом”, - отмечает Баррет.

Активность во время сна не всегда означает, что собака видит сны. Неуклюжие движения или неясные вокализации могут происходить и в других стадиях сна, помимо REM-сна. Но четкий, повторяющийся лай или скуление, а также скоординированные движения бега являются хорошими индикаторами.

“Чем сложнее становится ситуация, тем больше вероятность, что это сон”, - подытожил эксперт.

Такое поведение нормально, даже если оно кажется признаком стресса. Скулящая собака может видеть кошмар, но если это не сочетается со странным поведением при пробуждении, ветеринары говорят, что нет причин для беспокойства. Также эксперты не рекомендуют будить собак в этот момент.

Напомним, ученые выяснили, почему кошки мяукают только на людей. Как показывают исследования, кошки издают не просто звуки, таким образом укрепляется связь между животным и человеком.