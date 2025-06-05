Собаки і кішки бачать сни, як люди: вчені розповіли, що їм сниться

Наші пухнасті друзі, на жаль, не можуть розповісти, чи бачать вони сни і що саме їм сниться. Проте більшість власників собак неодноразово спостерігали, як їхні улюбленці кудись біжать уві сні або видають різні звуки.

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Про це повідомляє Discover.

Наука не виключає, що нашим вихованцям можуть снитися сни. Хоча сни собак не були досліджені як такі, але вчені можуть зробити припущення на основі знань про їхніх близьких родичів.

Швидкий сон у ссавців

У людини більшість яскравих снів відбуваються під час фази швидкого сну (REM-сон).

"Ця стадія сну дуже схожа у всіх ссавців", — каже Дейрдре Барретт із Гарвардського університету.

Наприклад, у китів і дельфінів одна частина мозку завжди не спить, тому навряд чи вони можуть бачити сни такими, якими ми їх знаємо. Але інші ссавці, від мишей до слонів, мабуть, по-справжньому бачать сни.

Наука не може підтвердити це на прикладі самих тварин. Але 2001 року нейробіолог із Массачусетського технологічного інституту Метью Вілсон частково знайшов спосіб це зробити.

Спершу він досліджував активність мозку щурів, коли вони бігали лабіринтом. Після цього, коли тварини засинали і входили у фазу швидкого сну, їхній мозок знову відсканували і виявили патерни нейронної активації. Це було схоже на те, що щури знову переживали свій день уві сні. Це відповідає ідеї про те, що сни допомагають обробляти і зберігати спогади, люди справляються з цим завданням уві сні більш ефективно.

Кішки можуть бачити сни

У експертів є підстави вважати, що кішки теж бачать сни. Таке твердження ґрунтується на новаторському дослідженні сну французького нейробіолога Мішеля Жуве. У 1950-х роках учений з'ясував, що частина стовбура мозку, який називається мостом, відіграє важливу роль у регуляції м'язового тонусу під час сну. Ця частина мозку, по суті, заважає нам ходити і займатися іншою активністю уві сні. Коли вчений видалив цю частину моста у кішок, то вони почали рухатися так само, як і під час неспання.

Мозок кішок залишався у фазі швидкого сну, але при цьому тварини бігали, стрибали, доглядали за собою тощо.

"Очевидно, що уві сні ці кішки переслідували здобич, нападали та гралися. Тому ймовірно, кішкам справді сняться сни", — каже Баррет.

Чи сняться сни собакам

Вчені не виключають, що такі сни сняться і собакам, але якими вони можуть бути? Одна з популярних теорій сновидінь — гіпотеза безперервності, яка стверджує, що сни будуються з матеріалу неспального життя.

Іншими словами, нам вночі сниться те, що ми пережили вдень під час свого неспання. У випадку з собаками це може бути ігри, гонитва за білками, улюблені іграшки та звичайно ж, господарі. Але сни іноді дуже сильно відрізняються від реальності, тому, можливо, це переслідує і собак.

"Їхні улюблені предмети та заняття, ймовірно, будуть у снах. Але вони можуть відбуватися якимось сюрреалістичним або гіперболізованим чином", — зазначає Баррет.

Активність під час сну не завжди означає, що собака бачить сни. Незграбні рухи або неясні вокалізації можуть відбуватися і в інших стадіях сну, крім REM-сну. Але чіткий, повторюваний гавкіт або скиглення, а також скоординовані рухи бігу є хорошими індикаторами.

"Чим складнішою стає ситуація, тим більша ймовірність, що це сон", — підсумував експерт.

Така поведінка нормальна, навіть якщо вона здається ознакою стресу. Собака, що скиглить, може бачити кошмар, але якщо це не поєднується з дивною поведінкою під час пробудження, ветеринари кажуть, що немає причин для занепокоєння. Також експерти не рекомендують будити собак у цей момент.

Нагадаємо, вчені з'ясували, чому кішки нявкають тільки на людей. Як показують дослідження, кішки видають не просто звуки, таким чином зміцнюється зв'язок між твариною і людиною.