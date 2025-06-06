Спустя полвека пылающие на Земле "Врата ада" могут наконец-то закрыться: как это возможно

Туркменистан заявил, что значительно сократил газовый пожар, бушевавший более 50 лет в месте, получившем название «Врата ада». Теперь исследователи считают, что огненная воронка вскоре может и вовсе закрыться.

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Об этом пишет Science Alert.

Пожар в пустыне Каракумы начался в 1971 году, когда советские ученые случайно пробурили подземный газовый карман, а затем решили поджечь его. С тех пор пожар не прекращался и выбрасывал огромное количество метана — газа, способствующего изменению климата. Место в результате назвали пылающими "Вратами ада".

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"Врата ада" готовятся закрыться

Официальные лица Туркменистана заявили, что пожар, который стал главной туристической достопримечательностью этой страны, сократился в три раза. Впрочем, не сообщалось за какой срок это произошло.

По словам директора государственной энергетической компании "Туркменгаз" Ирины Лурьевой, раньше огромное зарево от пожара было видно на несколько километров, однако сегодня остался лишь небольшой источник горения.

Невероятные запасы газа

Вокруг пожара пробурено множество скважин для улавливания метана. По данным исследователей, Туркменистан — одна из самых закрытых стран мира — по предварительным оценкам, обладает четвертыми по величине запасами газа в мире.

По данным Международного энергетического агентства, Туркменистан является крупнейшим в мире источником выбросов метана из-за утечек газа — власти это заявление опровергают.

Спутниковый снимок "Врат ада" от 7 мая 2020 года Фото: Wikimedia Commons

"Врата ада" на Земле

За миллиарды лет и за это время по всему земному шару образовалось невероятное количество мест, которые люди прозвали "Вратами ада" по разным причинам. Некоторые из них действительно считались настоящими "дверями в подземный мир", в то время как другие получили свое название из-за впечатляющей геологии.

Самые популярные "Врата ада" на планете:

Врата Плутона (Турция);

Врата ада (Кения);

Кратер Дарваза (Туркменистан);

Батагайский провал (Сибирь).

Ранее Фокус писал о том, что Земля усеяна "Вратами ада": наибольшее их количество люди "прорубили" в России.