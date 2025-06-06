Через пів століття "Ворота пекла", що палають на Землі, можуть нарешті закритися: як це можливо

Туркменістан заявив, що значно скоротив газову пожежу, що вирувала понад 50 років у місці, яке отримало назву "Ворота пекла". Тепер дослідники вважають, що вогняна вирва незабаром може і зовсім закритися.

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Про це пише Science Alert.

Пожежа в пустелі Каракуми почалася 1971 року, коли радянські вчені випадково пробурили підземну газову кишеню, а потім вирішили підпалити її. Відтоді пожежа не припинялася і викидала величезну кількість метану — газу, що сприяє зміні клімату. Місце в результаті назвали "Воротами пекла", що палають.

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"Ворота пекла" готуються закритися

Офіційні особи Туркменістану заявили, що пожежа, яка стала головною туристичною визначною пам'яткою цієї країни, скоротилася втричі. Утім, не повідомлялося, за який термін це сталося.

За словами директорки державної енергетичної компанії "Туркменгаз" Ірини Лур'євої, раніше величезну заграву від пожежі було видно на кілька кілометрів, проте сьогодні залишилося лише невелике джерело горіння.

Неймовірні запаси газу

Навколо пожежі пробурено безліч свердловин для уловлювання метану. За даними дослідників, Туркменістан — одна з найзакритіших країн світу — за попередніми оцінками, володіє четвертими за величиною запасами газу у світі.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Туркменістан є найбільшим у світі джерелом викидів метану через витоки газу — влада цю заяву спростовує.

Супутниковий знімок "Воріт пекла" від 7 травня 2020 року Фото: чума

"Ворота пекла" на Землі

За мільярди років і за цей час по всій земній кулі утворилася неймовірна кількість місць, які люди прозвали "Воротами пекла" з різних причин. Деякі з них справді вважалися справжніми "дверима в підземний світ", тоді як інші отримали свою назву через дивовижну геологію.

Найпопулярніші "Ворота пекла" на планеті:

Ворота Плутона (Туреччина);

Ворота пекла (Кенія);

Кратер Дарваза (Туркменістан);

Батагайський провал (Сибір).

Раніше Фокус писав про те, що Земля всіяна "Воротами пекла": найбільшу їхню кількість люди "прорубали" в Росії.