Назван фактор, делающий засухи на Земле еще более жуткими: его все это время упускали из виду

Засухи становятся все более суровыми и распространенными по всему миру. Очевидной причиной этого являются изменения в характере осадков, однако ученые теперь считают, что есть еще один фактор, который ранее упускался из виду.

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Об этом говорится в журнале Nature, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что земная атмосфера также становится более жаждущей. Данные ученых показывают, что эта растущая "атмосферная жажда" — также известная как потребность в испарении атмосферы (AED) — ответственна примерно за 40% увеличения интенсивности засух четыре десятилетия, с 1981 по 2022 год.

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Атмосферная жажда Земли

По словам соавтора исследования, научного сотрудника по атрибуции изменения климата из Оксфордского университета Соломона Гебрехоркоса, если представить осадки как доход, а AED как расходы, даже если ваш доход остается прежним, баланс становится дефицитным, если расходы увеличиваются. По сути, именно это и происходит с засухой: атмосфера требует больше воды, чем земля может позволить себе потерять.

По мере того как Земля нагревается, потребность атмосферы в воде растет — извлекая больше влаги из почв, рек, озер и даже растений. Из-за этой растущей жажды засухи становятся более суровыми, даже там, где количество осадков существенно не уменьшилось.

Процесс AED описывает, сколько воды требуется атмосфере с поверхности. Чем жарче, солнечнее, ветренее и суше воздух, тем больше ему требуется воды — даже если осадков не меньше. В результате, даже в местах, где количество осадков сильно изменилось, ученые наблюдают ухудшение засух. Эта более жаждущая атмосфера иссушает все быстрее и интенсивнее и создает больше стресса, когда эта вода недоступна.

Почему засухи становятся все более агрессивными

Результаты исследования показывают, что AED не просто усугубляет существующие засухи, а расширяет площади, затронутые засухой. С 2018 по 2022 год глобальная площадь земель, страдающих от засухи, выросла на 74%, и 58% этого расширения было обусловлено увеличением AED.

Исследование также подчеркивает, что 2022 год стал самым засушливым годом за четыре десятилетия. Почти треть земель мира испытали умеренные или экстремальные засушливые условия. И в Европе, и в Восточной Африке засуха была особенно сильной в 2022 году — теперь ученые считают, что рекордная засуха во многом была обусловлена резким ростом AED, что усилило засуху даже там, где количество осадков существенно не сократилось.

Наблюдения также показывают, что лишь в Европе широкомасштабная засуха имела серьезные последствия, в частности:

сокращение речного стока затруднило выработку гидроэлектроэнергии;

урожайность сельскохозяйственных культур снизилась;

города столкнулись с нехваткой воды.

В новом исследовании ученые также пояснили динамику засухи. Команда использовала высококачественные глобальные климатические данные, включая температуру, скорость ветра, влажность и солнечную радиацию — ключевые метеорологические переменные, влияющие на то, сколько воды атмосфера способна извлечь из земли и растительности. Команда объединила все эти ингредиенты для измерения AED — по сути, того, насколько "жаждет" воздух.

Результаты также показали, что будущие последствия этой растущей жажды атмосферы огромны, особенно для регионов, уже уязвимых к засухе, таких как Западная и Восточная Африка, Западная и Южная Австралия и Юго-Запад США, где AED был ответственен за более чем 60% тяжести засухи за последние два десятилетия.

Управление засухами

Ученые считают, что знание того, что именно вызывает засуху в каждом конкретном регионе, позволяет более разумно адаптироваться к климату. AED должен быть центральной частью того, как мы контролируем, моделируем и планируем засуху.

Ранее Фокус писал о том, что на Землю надвигается мега-засуха длиной более 20 лет: куда она обрушится.