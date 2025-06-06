Названо фактор, що робить посухи на Землі ще моторошнішими: його весь цей час не брали до уваги

Посухи стають дедалі суворішими й поширенішими по всьому світу. Очевидною причиною цього є зміни в характері опадів, проте вчені тепер вважають, що є ще один фактор, який раніше не брали до уваги.

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Про це йдеться в журналі Nature, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що земна атмосфера також стає більш спраглою. Дані вчених показують, що ця "атмосферна спрага", що зростає — також відома як потреба у випаровуванні атмосфери (AED) — відповідальна приблизно за 40% збільшення інтенсивності посух за чотири десятиліття, з 1981 по 2022 рік.

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Атмосферна спрага Землі

За словами співавтора дослідження, наукового співробітника з атрибуції зміни клімату з Оксфордського університету Соломона Гебрехоркоса, якщо уявити опади як дохід, а AED як витрати, навіть якщо ваш дохід залишається незмінним, баланс стає дефіцитним, якщо витрати збільшуються. По суті, саме це і відбувається з посухою: атмосфера вимагає більше води, ніж земля може дозволити собі втратити.

У міру того як Земля нагрівається, потреба атмосфери у воді зростає — витягуючи більше вологи з ґрунтів, річок, озер і навіть рослин. Через цю спрагу посухи, що зростає, стають більш суворими, навіть там, де кількість опадів істотно не зменшилася.

Процес AED описує, скільки води потрібно атмосфері з поверхні. Що спекотніше, сонячніше, вітряніше і сухіше повітря, то більше йому потрібно води — навіть якщо опадів не менше. У результаті, навіть у місцях, де кількість опадів сильно змінилася, вчені спостерігають погіршення посух. Ця більш спрагла атмосфера висушує все швидше та інтенсивніше і створює більше стресу, коли ця вода недоступна.

Чому посухи стають дедалі агресивнішими

Результати дослідження показують, що AED не просто посилює наявні посухи, а розширює площі, яких торкнулася посуха. З 2018 по 2022 рік глобальна площа земель, які страждають від посухи, зросла на 74%, і 58% цього розширення було зумовлено збільшенням AED.

Дослідження також підкреслює, що 2022 рік став найпосушливішим роком за чотири десятиліття. Майже третина земель світу зазнали помірних або екстремальних посушливих умов. І в Європі, і в Східній Африці посуха була особливо сильною 2022 року — тепер учені вважають, що рекордна посуха багато в чому була зумовлена різким зростанням AED, що посилило посуху навіть там, де кількість опадів істотно не скоротилася.

Спостереження також показують, що лише в Європі широкомасштабна посуха мала серйозні наслідки, зокрема:

скорочення річкового стоку ускладнило вироблення гідроелектроенергії;

урожайність сільськогосподарських культур знизилася;

міста зіткнулися з нестачею води.

У новому дослідженні вчені також пояснили динаміку посухи. Команда використовувала високоякісні глобальні кліматичні дані, включно з температурою, швидкістю вітру, вологістю і сонячною радіацією — ключовими метеорологічними змінними, що впливають на те, скільки води атмосфера здатна витягти із землі та рослинності. Команда об'єднала всі ці інгредієнти для вимірювання AED — по суті, того, наскільки "жадає" повітря.

Результати також засвідчили, що майбутні наслідки цієї спраги атмосфери, що зростає, величезні, особливо для регіонів, уже вразливих до посухи, таких як Західна і Східна Африка, Західна і Південна Австралія і Південний Захід США, де AED був відповідальним за понад 60% тяжкості посухи за останні два десятиліття.

Управління посухами

Вчені вважають, що знання того, що саме викликає посуху в кожному конкретному регіоні, дає змогу розумніше адаптуватися до клімату. AED має бути центральною частиною того, як ми контролюємо, моделюємо і плануємо посуху.

Раніше Фокус писав про те, що на Землю насувається мега-посуха тривалістю понад 20 років: куди вона обрушиться.