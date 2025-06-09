Совсем не странное поведение: почему путешественники хранят чемоданы в ванных отелей

Это может показаться странным, однако путешественники часто предпочитают хранить свои чемоданы в отелях в ванных комнатах. Исследователи отмечают, что на самом деле на то есть весьма веская причина.

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Об этом пишет IFLScience.

В чем же тут дело? На самом деле, по мнению исследователей, ванная — отличный способ защитить свой багаж от непрошеных гостей, таких как паразиты.

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Защита от паразитов

Если вы проснетесь утром в номере отеля и обнаружите на своем теле следы от укусов — это явный признак наличия клопов, которые картируют кожу в поисках лучшего места для кормления.

Клопы являются одними из главных вредителей в мире, которые любят обедать кровью людей и других животных. Наиболее распространенными виновниками в домах и отелях являются Cimex lectularius и C. hemipterus, и как только они проникают внутрь, выгнать их может быть невероятно сложно.

Клопы также известны своей неуловимостью — это связано с тем, что они прячутся, когда не кормятся. Простыми словами, днем их может быть слишком мало, однако ночью появляется большое количество паразитов, которые рыщут в поисках крови.

По данным экспертов Агентства по охране окружающей среды США, на диванах, стульях, в ящиках и даже внутри электрических розеток — все это распространенные места укрытия клопов. Паразиты также могут прятаться в мебели, а потому чемодан, брошенный на кровать или диван, может быть в мгновение ока заражен паразитами. Это значит, что путешественники могут вернуться домой с непрошеными гостями.

Почему в путешествиях стоит хранить чемодан в ванной

Клопы — неприятные спутники многих путешественников, так как переезд из одного места в другое и пребывание в постели, где побывали многие, увеличивает вероятность того, что клопы попадут в новую среду. Увы, даже ухоженные отели могут стать жертвами заражения, поскольку клопов привлекает не грязь, а только пакеты с человеческой кровью. К счастью, по словам исследователей, есть несколько шагов, которые позволят защититься от нашествия клопов.

Признаки наличия клопов:

крошечные пятна крови на простынях;

клопы могут прятаться по швам матраса;

сброшенные экзоскелеты на полу и кровати;

коричневые экскременты клопов;

сладковатый затхлый запах в помещении.

Как защитить багаж от клопов

Исследователи отмечают, что клопы на самом деле не любят ванны, так как обустраивать лагерь в сливных отверстиях, которые часто затапливаются, вовсе не является успешным рецептом выживания. В результате ученые и путешественники советуют оставлять чемоданы в ванной — это позволит защитить вещи от паразитов, а также затрудняет возможность того, что клопы окажутся в вашем доме.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему постельные клопы почти неубиваемы.