Зовсім не дивна поведінка: чому мандрівники зберігають валізи у ванних готелів

Це може здатися дивним, проте мандрівники часто вважають за краще зберігати свої валізи в готелях у ванних кімнатах. Дослідники зазначають, що насправді на те є досить вагома причина.

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Про це пише IFLScience.

У чому ж тут справа? Насправді на думку дослідників, ванна — чудовий спосіб захистити свій багаж від непрошених гостей, таких як паразити.

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Захист від паразитів

Якщо ви прокинетеся вранці в номері готелю і виявите на своєму тілі сліди від укусів — це явна ознака наявності клопів, які картують шкіру в пошуках кращого місця для годування.

Клопи є одними з головних шкідників у світі, які люблять обідати кров'ю людей та інших тварин. Найпоширенішими винуватцями в будинках і готелях є Cimex lectularius і C. hemipterus, і щойно вони проникають всередину, вигнати їх може бути неймовірно складно.

Клопи також відомі своєю невловимістю — це пов'язано з тим, що вони ховаються, коли не годуються. Простими словами, вдень їх може бути занадто мало, проте вночі з'являється велика кількість паразитів, які нишпорять у пошуках крові.

За даними експертів Агентства з охорони довкілля США, на диванах, стільцях, у шухлядах і навіть усередині електричних розеток — усе це поширені місця сховку клопів. Паразити також можуть ховатися в меблях, а тому валізу, кинуту на ліжко або диван, можна в одну мить заразити паразитами. Це означає, що мандрівники можуть повернутися додому з непроханими гостями.

Чому в подорожах варто зберігати валізу у ванній

Клопи — неприємні супутники багатьох мандрівників, оскільки переїзд з одного місця в інше і перебування в ліжку, де побував багато хто, збільшує ймовірність того, що клопи потраплять у нове середовище. На жаль, навіть доглянуті готелі можуть стати жертвами зараження, оскільки клопів приваблює не бруд, а тільки пакети з людською кров'ю. На щастя, за словами дослідників, є кілька кроків, які дадуть змогу захиститися від нашестя клопів.

Ознаки наявності клопів:

крихітні плями крові на простирадлах;

клопи можуть ховатися по швах матраца;

скинуті екзоскелети на підлозі та ліжку;

коричневі екскременти клопів;

солодкуватий затхлий запах у приміщенні.

Як захистити багаж від клопів

Дослідники зазначають, що клопи насправді не люблять ванни, бо облаштовувати табір у зливних отворах, які часто затоплюються, зовсім не є успішним рецептом виживання. У результаті науковці та мандрівники радять залишати валізи у ванній — це дасть змогу захистити речі від паразитів, а також ускладнює можливість того, що клопи опиняться у вашій оселі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому постільні клопи майже невмирущі.