Самые крупные "мартовские коты" на Земле: китов засняли в океане в самый деликатный момент (видео)

Исследователи наблюдали за миграцией серых китов в океане, когда наткнулись на странное поведение одних из крупнейших животных на Земле: самцы терлись друг о друга и отчаянно хлопали плавниками по воде.

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Об этом пишет IFLScience.

Серый кит (Eschrichtius robustus) — одно из крупнейших животных на Земле, а потому неудивительно, что они также обладают одними из крупнейших половых органов на планете, что необходимо самцам, чтобы приспосабливаться к анатомии самок.

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Очень интимный момент в океане

Еще в 2023 году, наблюдая за миграцией серых китов у побережья южной Калифорнии, владелец компании по наблюдению за китами Gone Whale Watching из Сан-Диего Доменик Биаджини заснял с дрона удивительное поведение двух самцов серых китов.

Исследователи наблюдали, как киты внезапно будто потеряли свой разум, а затем начали качаться на волнах и тереться друг о друга. По словам команды, за этим было "интересно и забавно наблюдать". Такое поведение может показаться странным, однако эксперты Лаборатории геопространственной экологии морской мегафауны, отмечают, что серые киты становятся "особенно похотливыми" во время всплесков тестостерона, вызванных условиями окружающей среды.

Большая конкуренция серых китов

По словам Ли Торрес из Института морских млекопитающих в Университете штата Орегон, серые киты моногамны и живут в типе репродуктивной системы, известной как "конкуренция спермы". Простыми словами, во время брачного сезона несколько самцов спариваются с одной самкой в течение одного репродуктивного сезона, однако лишь одному из них в конечном итоге удается оплодотворить самку. У самцов высокий уровень тестостерона, который помогает им конкурировать друг с другом за размножение.

Чтобы выдержать такую конкуренцию, по словам ученых, китам необходимо выработать сперму и попрактиковаться в извлечении детородного органа. Таким образом, по словам Торрес, на кадрах видно, как два самца "исследуют свои гормоны" и практикуются перед тем, как оплодотворить самку.

Исследователи отмечают, что самцы китов на видео едва ли находятся в однополых отношениях — вероятнее всего, они попросту дурачатся и готовят свои тела и "снаряжение" к брачному сезону. Однако несколько видов китов и дельфинов входят в число более 1500 видов, у которых, как было задокументировано, наблюдается однополое поведение.

Крупнейшие киты в океане

Серые киты являются одними из крупнейших животных на планете, а их вес может достигать чуть более 20 тонн. Представители этого вида также совершают одну из самых длинных ежегодных миграций среди всех млекопитающих, проплывая около 16 000 километров из более теплых вод Нижней Калифорнии, Мексика, на Аляску.

Зимой киты размножаются и рожают детенышей в мексиканских лагунах, а потому, по словам Торрес, такое поведение животных гораздо более распространено в настоящее время. В то же время оно менее распространено в местах кормления китов вдоль западного побережья Северной Америки, но его наблюдали в конце сезона кормления, когда киты приближаются к концу своей миграции на юг.

Ранее Фокус писал о самом особенном ките в океане: ученые никогда прежде не встречали такого морского гиганта.