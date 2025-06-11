Считалось, что это невозможно: ученые впервые увидели свет, который изменил Вселенную

Астрономы впервые с помощью наземного телескопа увидели микроволновой свет из самой ранней эпохи истории Вселенной. Она называется космический рассвет и началась более 13 млрд лет назад, когда свет первых звезд навсегда изменил космос.

Related video

Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Live Science.

Свет космического рассвета имеет длину волны в миллиметрах и чрезвычайно тусклый. Хотя некоторые космические телескопы смогли его видеть ранее, это не удавалось сделать с помощью наземных телескопов. Электромагнитное излучение в атмосфере Земли заглушает этот свет.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, считалось, что этот самый ранний свет Вселенной невозможно увидеть с Земли, но телескоп обсерватории CLASS смог увидеть следы, которые оставили первые звезды на фоне света Большого взрыва. Обсерватория CLASS находится на высоте 5 138 метров в Андах на севере Чили. Ее телескоп может обнаруживать микроволновой свет, который возник в течение первого миллиарда лет истории Вселенной.

В течение первых 380 000 лет после того, как Вселенная появилась в результате Большого взрыва, космос был заполнен плотным облаком электронов и свет не мог пройти через него. Но затем Вселенная остыла и расширялась, а электроны соединились с протонами, чтобы создать атомы водорода.

Обсерватория CLASS находится на высоте 5 138 метров в Андах на севере Чили. Ее телескоп может обнаруживать микроволновой свет, который возник в течение первого миллиарда лет истории Вселенной Фото: Futurism

Именно атомы водорода позволили микроволновому свету свободно перемещаться, таким образом космос заполнился реликтовым излучением, остаточным светом Большого взрыва. Также плотные облака атомов водорода начали сжиматься под действием гравитации и появились самые первые звезды.

Свет этих звезд повторно ионизировал облака газообразного водорода, что привело к разделению электронов и некоторые из сталкивались с реликтовым излучением. Оно стало поляризованным.

Сигнал от этой поляризованной части реликтового излучения позволяет лучше понять, как эволюционировала Вселенная. Хотя раньше комические телескопы наблюдали этот свет, их данные содержат много фонового шума.

Теперь же астрономы провели более тщательное изучение первого света Вселенной. Эти данные помогут решить некоторые загадки ранней Вселенной, например, уточнить природу темной материи, а также неуловимых частиц нейтрино, которых немного меньше, чем частиц света фотонов.

Как уже писал Фокус, физики считают, что на самом деле Вселенная началась не с Большого взрыва, а произошло иное событие.

Также Фокус писал о том, что ученые с помощью космического телескопа Уэбб провели исследование двух огромных планет, которые вращаются вокруг звезды похожей на Солнце. Астрономы не ожидали увидеть то, что две планеты, созданные в одной среде, выглядят по-разному.